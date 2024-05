La palabra de Marina Calabró tras el elogio de Marcela Tauro por los premios Martín Fierro de Radio: "Sería feliz si..."

Tras la particular actitud de Tauro, Primicias Ya habló con Marina Calabró, quien se mostró dispuesta a que gane la mejor. “Me parece que el quinteto está espectacular, que las cuatro se lo recontra merecen", aseguró la periodista.

Además, aprovechó la oportunidad para devolverle los elogios a su compañera y expresó: "Marcela porque tiene una trayectoria enorme, opinión, peso específico, información. Para mí, sí uno piensa en columnista de espectáculos o panelista, el primer nombre es el de Tauro. Es icónica".

ternadas Martín Fierro radio columnista de espectáclos - captura Intrusos.jpg

"Se lo digo siempre y ella se queja porque dice que la agregó años pero la amo. Es mi amiga adorada, está siempre al pie del cañón así que la amo y le agradecí lo que dijo. Yo también sería muy feliz si lo ganara ella”, completó.

De todas formas, no se olvidó de sus otras colegas y tuvo lindas palabras para cada de una de ellas. “Yanina, mi compañera en El Observador, hacemos el pase, nos divertimos, me ayuda a descontracturarme, soy fan de su trabajo, sé la rigurosidad con la que labura así que estaría en excelentes manos si lo gana ella, que además, siento que APTRA se lo viene debiendo” , admitió.

“Pía es adorable, informada, arremangada, laburé con ella en Infama, la quiero mucho y ¿Quién no quiere a Pía Shaw?”, continuó y agregó: “Con Tamara laburamos en Intrusos y nos llevamos bien, siempre estamos mensajeándonos y nos cargamos porque yo le gané uno, ella me ganó uno, y me dijo que en esta desempatábamos".

"Puede ser para Marcela o Yanina así que no necesariamente vamos a desempatar pero me gusta mucho lo que hace en el programa de Ernesto y tiene una impronta muy personal y disruptiva. Que gane la mejor y feliz con ser parte de este quinteto", finalizó.

Marina Calabró.jpg

La verdad sobre la relación entre Marina Calabró y Rolando Barbano en medio de las nuevas versiones de separación

La semana pasada, PrimiciasYa contó en exclusivo que Marina Calabró y Rolando Barbano parecen haber dejado atrás los malos momentos y están apostando a la reconciliación, aseguran desde su entorno.

Hace una semana y media, la pareja pasó un finde en la intimidad y hasta planearon una salida que al final no se concretó.

“La pareja tenía previsto ir al cine el fin de semana, pero desistió de esta idea para no exponerse”, le contaron a este medio en ese momento.

Pero esta semana, y en medio de la preocupación por su salud, el lunes Marina Calabró le había asegurado a Yanina Latorre en el pase de El Observador que está sola nuevamente, con lo cual se especuló que la reconciliación con Rolando Barbano, su compañero de Lanata sin filtro, no se habría consolidado.

Pero según información que llegó a la redacción de PrimiciasYa, Marina y Rolando siguen intentando recomponer la relación y aún no hay nada definido. Se sabe que ambos se tienen un gran cariño y a ella se la vio muy triste cuando anunció la separación.