La palabra de Marina e Iliana Calabró luego del conmovedor reencuentro: "Muchas emociones"

Incluso, ambas dieron una nota para A la Tarde (América) donde hablaron acerca de lo que les generó este motivo reencuentro. "No fue pelea, fue un desencuentro pero acá estamos. No tuve dudas de que nos íbamos a reconciliar porque yo se qué hay mucho amor, ella sabe lo que yo la quiero y se lo que ella me quiere, sabía que algún momento se iba a dar”, sostuvo Iliana.

Y Marina sumó: “Estoy feliz, fue una tarde de muchas emociones porque también para mi era pensar en como será el encuentro. Yo en el fondo de mi corazón sabía que iba a ser un reencuentro lleno de amor, que iba a fluir".

"Yo no tengo facturas para pasar, no me hago la buena pero ya nos sentaremos a charlar algunas facturillas pendientes que tiene en varios talonarios. Para mi esta todo bien y estuvo todo bien siempre, y ojalá a partir de este cimbronazo esté todo mejor”, concluyó.

Embed

Se conoció cuál habría sido el origen del enfrentamiento entre Iliana y Marina Calabró

El fin de semana, Iliana Calabró estuvo en PH: Podemos Hablar y sorprendió a todos con fuertes declaraciones sobre la relación con su hermana, Marina Calabró.

"Voy a hacer público esto porque la verdad no sé de qué manera... yo amo profundamente a mi hermana (Marina) y necesito más presencia de ella, y siento como que está esquiva a nosotros, a la familia, ya desde que papá se fue", dijo la actriz en el programa de Andy Kusnetzoff.

Este martes en Socios del espectáculo abordaron el tema y Rodrigo Lussich esbozó una teoría sobre el origen del conflicto entre las hermanas, que al parecer viene desde hace años.

“Desde un enfrentamiento que ellas tuvieron por el tema de Fabián Rossi en Intrusos hace ya 10 años, o más, la cosa nunca volvió a ser lo que fue”, señaló el conductor de El Trece.

En ese entonces, Iliana estaba en boca de todos porque quien era su marido había sido condenado a 4 años y seis meses de prisión por la causa de la ruta del dinero K. También se supo que el contador tenía una vida paralela con una amante en Panamá.

Lussich enfatizó que las diferencias entre ambas se habrían generado en medio de ese escándalo. "Hay gente que dice que ahora Iliana se está tomando revancha por aquello que sintió que la hermana le hizo”, cerró.