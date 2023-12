El inesperado encuentro entre Marina e Iliana Calabró luego de conocerse su interna familiar

Iliana y Marina Calabró

Las imágenes del especial momento fueron compartidas en Instagram por la conductora, e invitada al festejo, Evelyn Scheidl, y las dos hermanas replicaron las postales en sus cuentas personales.

Además, Scheidl publicó distintos videos donde se puede ver a Marina e Iliana bailando y riendo junto a su mamá Coca, lo cual demuestra que lejos de los problemas pudieron disfrutar y celebrar a pleno de un especial almuerzo familiar de cumpleaños.

Coca Calabró habló acerca de la interna entre sus hijas, Marina e Iliana: "Quiero que..."

Este fin de semana se conoció una gran interna en la familia Calabró. Y es que Iliana estuvo como invitada a PH, Podemos Hablar (Telefe) y allí decidió confesar que se encuentra distanciada de Mariana, y que le gustaría revertir la situación.

En medio de todo este revuelo, Coca Calabró, madre de ambas, habló en A la Tarde (América) sobre la relación de sus hijas y respaldó en ciertos puntos los dichos de su hija mayor. Lo cierto es que al comienzo de la nota aseguró que con Iliana tenia una relación mas cercana ya que vivían muy cerca.

Sin embargo, admitió que no ocurre lo mismo con la periodista. "No hay tanta relación porque no nos vemos tanto, vive más lejos. Pero bien, nos llevamos bien con Marina. Ella está con sus cosas, sus asuntos y está muy complicada. Pero yo no me puedo quejar de ninguna de las dos" deslizó.

En ese sentido, con la proximidad de las fiestas, Coca expresó su deseo de tener a ambas en la mesa para compartir una noche en familia y concluyó: "Las quiero mucho y quiero que estén juntas, que estén bien, pero no se llevan mal. Que sea lo mejor, que se quieran y se unan mis dos hijas, y que quieran a su mamá".