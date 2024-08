La palabra de Marley tras la denuncia en su contra por presunta corrupción de menores

Luego, De Brito detalló: "Yo le mandé una captura de lo que estaban pasando en el noticiero (América Noticias). Me dijo 'dejame ver bien qué es y cuando escuche la denuncia te cuento'. Le pasé esta denuncia que leímos hace un ratito".

"Y me dice lo siguiente: 'Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Me acabo de enterar de todo por vos y lo estoy leyendo. Obviamente es un relato mentiroso, fantasioso, plagado de falsedades y rapidamente comprobables. Esto tiene una clara intención económica", leyó el presentador.

Y continuó: "Mañana mismo me pongo a disposición de la Justicia porque nadie me notificó, y en función de esto le voy a decir a mis abogados que lo denuncien penalmente".

"Pero el chico pide juicio por la verdad no pide plata", intervino la panelista Yanina Latorre. "Esto es lo que deduce él, que por algo llega a los medios, supone Marley, con una finalidad económica para llegar a un acuerdo extrajudicial que no va a ser la primera vez que ocurra con este tipo de denuncias", sostuvo Ángel.

Denunciaron a Marley por presunta corrupción de menores

Este martes en América Noticias, el conductor Mariano Yezze reveló los detalles de una fuerte denuncia contra Marley por presunta corrupción de menores.

"Se ha radicado en la Ciudad de Buenos Aires por el supuesto delito de corrupción de menores. El damnificado es Adrián Alfredo Molina, que tiene residencia en Miami, viajó especialmente a la Argentina para hacer la denuncia formal", anunció el periodista.

"Esto que tengo en mi mano es el documento que acredita esta denuncia y que tiene en su cuerpo principal los hechos que relata Adrián Alfredo Molina", señaló Mariano Yezze para luego leer lo relatado por la presunta víctima.

“En 1996, cuando yo tenía 17 años, conocí a una persona por correo electrónico, que ocultaba su verdadera identidad, pero manifestaba que se parecía al actor Hugh Grant. Durante un par de meses tuvimos comunicación por esa vía. Comenzamos a tener una relación de carácter amistosa. Me interrogaba por mi vida, mis cosas, mi familia. Le llegué a confiar cosas que nadie sabía. Esta persona, que era 10 años mayor que yo, logró mi amistad. Me mandaba correos acosándome diariamente. Incluso en sus viajes al exterior”, afirmó Adrián Molina en su declaración ante la Justicia.

“En una ocasión me dijo que se parecía al conductor televisivo Marley. Me había contado que trabajaba en una compañía de producción de espectáculos. Después de un tiempo, me citó en una esquina de Palermo, en Avenida Libertador, donde nos conocimos personalmente. Para ese momento se había convertido en una persona de mi confianza. En esa ocasión me subió a su auto y me llevó a su casa. En ese primer encuentro en su casa, intentó tener relaciones sexuales, pero me negué, lo cual me dio mucha vergüenza y culpa. Después de habernos conocido, nos comunicábamos a diario por chat y me hacía sentir culpable por haberlo rechazado. Me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo y no le debía contar nada a nadie", dijo el denunciante ante la Justicia.

"Esa manipulación y mi inmadurez me llevaron a tener relaciones con él. Me buscaba en una esquina acordada y me llevaba a su casa. Comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de tres años, en el más absoluto secreto. Tiempo después tomé conciencia que la relación fue meramente sexual", aseguró Molina en su testimonio.