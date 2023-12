La palabra de Pampita y Moria Casán tras su fuerte pelea en el Bailando 2023: "Creo que fue..."

Luego, ambas se cruzaron frente a frente en la mesa del jurado y se reconciliaron con un fuerte abrazo. “Las amigas”, comentó Pampita entre risas. “Es un show, somos funcionales, no pasa nada. Somos mujeres del espectáculo, sabemos de que se trata y nos bancamos”, agregó Moria.

“Yo en la semana dije, fuera de esta pelea, que había dos mujeres que admiraba. Por su resiliencia y lo que le había pasado, la señora Pampita. Mi hija primero y la señora después”, siguió y la modelo respondió: "Somos mas parecidas de lo que nos imaginamos".

“Las peleas qué podemos tener es en el momento y todo lo que entra tiene que salir y es para el show”, cerró Moria y ambas admitieron que estaban reconciliadas.

Apareció un video revelador sobre el origen del conflicto entre Pampita y Moria Casán

Anoche, Pampita y Moria Casán protagonizaron una feroz pelea en el Bailando 2023. El motivo del cruce fue por el puntaje del jurado con algunos participantes. La diosa de las pasarelas acusó a La One de bajarle calificación a aquellos participantes a los que ella los puntúa con 10.

A horas del enfrentamiento en el certamen se conoció un video contundente que explicaría el origen de la enemistad. El material es del 2017. En ese entonces también se desempeñaban como jurado del programa de Marcelo Tinelli.

En esa ocasión, La One le recriminaba a Pampita que estaba en el jurado "para nada". "No querés hablar de tu vida privada, no querés hablar tampoco del baile y de tus devoluciones no podemos ni hablar tampoco", le cuestionó la diva.

En 2017, la diosa de las pasarelas aún estaba intentando superar el engaño amoroso de Benjamín Vicuña con La China Suárez. Desde entonces, la hoy pareja de Roberto García Moritán quedó dolida por las palabras de Moria.