La palabra de Sergio Lapegüe tras su sorpresiva renuncia a TN: "Necesitaba..."

"Sí, un paso muy difícil después de trabajar 34 años en el mismo lugar con los mismos amigos de toda la vida. Los amigos no los dejo pero el paso lo tuve que dar", expresó el conductor mientras se podía percibir su emoción por hacer un radical cambio en su carrera.

Tras esto, Lapegüe recurrió a su cuenta de Instagram y compartió una sentida reflexión: "Soy un agradecido de la vida, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de cada uno de mis superiores, de ustedes que desde hace tanto tiempo bancan mis humores y locuras".

"Tome una decisión difícil después de meditar mucho. Pasé momentos de angustia, felicidad, miedo y dudas por lo que estaba a punto de definir. No es fácil dejar tu casa, y salir a buscar otros sueños", destacó.

"Dejar la comodidad y emprender la aventura... La buena ventura. La verdad, necesitaba un cambio. En eso estarán mis próximos pasos. Gracias, gracias, gracias por entenderme", añadió.

"Pronto contaré más... por ahora nos seguimos viendo por las mañanas. Se vienen proyectos muy lindos, soy feliz. No me voy vacío, me llevo 34 años de crecimiento, de aprendizaje, de risas, de llanto, de amigos que ya no están, y de otros que seguirán siendo mis amigos. Por suerte son muchos y buenos. Los quiero", cerró el periodista.

Sergio Lapegue

Sergio Lapegüe se sinceró sobre su mal momento de salud y causó preocupación

El periodista Sergio Lapegüe se ausentó al programa Tempraneros (TN) y en medio de la preocupación, publicó un video en sus redes sociales para contar que se encontraba en un difícil momento con su salud.

Lo cierto es que el año pasado el periodista estuvo complicado por un cuadro de neumonía y ahora tuvo una recaída, que preocupó a sus seguidores, dados los antecedentes.

“Estuve faltando estos días en las redes porque tuve un complejo sistema respiratorio con asma, broncoespasmo y principio de neumonía”, precisó en sus historias de Instagram.

En cuanto al tratamiento y cuidados, explicó: "Estoy con una batería de medicamentos tremendos que me están haciendo calmar este dolor. Mucho cansancio, mucha tos y moco... la alergia influye también en todo esto".

“El miércoles ya estoy con ustedes, gracias a todos por los mensajes y la preocupación. Me están preguntando mucho qué está pasando, que estoy un poco ajeno y es este problema de salud, mañana vuelvo y los quiero ver ahí”, finalizó acerca de su regreso.