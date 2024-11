Ángel de Brito anunció la renuncia de un histórico periodista de TN: "Después de 34 años..."

"¿Se va a dedicar solo a la música?", le consultó Marixa Balli. "No. Va a seguir en la televisión y es probable que esté en América. Tiene muchas ofertas, pero yo creo que lo vamos a tener acá", detalló.

"¿Y podría venir al noticiero de la noche y que nos entregue a nosotros?", le preguntó Yanina Latorre. "No", confirmó Ángel. Instantes después, expresó misterioso: "Yo ya sé lo que va a hacer, pero no puedo contar todo. Va a hacer un programa, no un noticiero, más show. No me tiren de la lengua... tengo ganas de contarlo".

Ahí, Yanina Latorre le preguntó: "¿Qué va a estar después de nosotros? ¿Un late night show?". Ángel no le respondió e hizo un gesto con su mano sobre la boca indicando que no podía contar más.

El filoso comentario de Ángel de Brito al ver a Wanda Nara abrazada a Jorge Rial

Wanda Nara y L-Gante ya no se esconden y confirmaron su relación mientras salían en el auto de él en una nota con LAM, América Tv, luego del revuelo que causó la foto que subió la conductora con el cantante y su hija Jamaica.

Lo cierto es que Ángel de Brito lanzó un picante comentario al ver a Wanda abrazada a Jorge Rial en su visita al programa Argenzuela.

"Caso cerrado la confirmación, mañana es la separación y el 10 de noviembre la vuelta con Icardi", dijo primero el conductor de LAM luego de que Wanda confirmó su vínculo con L-Gante.

Y después agregó mientras se veían las imágenes de la mediática junto al periodista a pura charla y abrazo en el estudio de televisión: "Mirá cómo se abraza con Rial. Es culpa de Rial Wanda que él la descubrió".

"Es el responsable", agregó Yanina Latorre, haciendo referencia a los primeros pasos en la farándula que dio Wanda en la revista Paparazzi que la catapultó a la fama.

En los últimos días Wanda Nara y L-Gante dan cada vez más indicios en público de la relación que mantienen e incluso en un vivo de Instagram él la besó demostrando el gran presente que atraviesan juntos.