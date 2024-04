La emoción de Sergio Lapegüe al contar la enfermedad que tiene su madre y cómo se conecta con ella

“Entonces voy, le doy la mano, a ella le cuesta tragar, se va apagando. Entonces ella mira, le ponen la tele, están en la casa de ella las cuidadoras y me ve y “Sergio”, dice, y voy a la casa al mediodía y no me reconoce”, indicó.

"Entonces, es tremendo, es un golpe fuerte. La anécdota viene porque ese día estaba mal ella, y estaba enojada, y digo voy a tocar el piano, el piano donde yo tocaba de pibe y ella era pianista también”, agregó.

“Yo me voy a tocar solo el piano, las cuidadoras la lleven porque no puede caminar, la ponen frente a mí y de pronto les dice las cuidadoras ‘Sergio’. Y yo lloro y empiezo a tocar porque me doy cuenta de eso, pero desconsolado, porque me está viendo a mí”, profundizó, visiblemente emocionado.

“Y entonces la miro y me hace (el gesto de saludarlo con la mano), porque ella venía a ver mis shows. Porque quise decir la música transporta, conecta, y ella me reconoció a través de la música”, cerró.

Sergio Lapegüe enfrentó la versión de enojo con Jonatan Viale y reveló qué hizo antes de su llegada a TN

Sergio Lapegüe, en diálogo con PrimiciasYa, desmintió rotundamente cualquier versión de roce con Jonatan Viale.

"Gracias por preguntar. Es todo falso. No es cierto que esté enojado ni con Jonatan ni con nadie. No sé de dónde sacan eso", comenzó su aclaración el conductor.

Y remarcó contundente: "Es más, antes de que comience su programa, tomamos un café. Le ofrecí toda la ayuda para su programa. Y hasta pedí sacarlo al aire en mi noticiero el día de su debut. Por lo tanto lo que dijeron no es verdad".