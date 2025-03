La pena excesiva que la Justicia le impondría a Wanda Nara en caso de no restituirle las nenas a Mauro Icardi

Embed

“¿Se acuerdan cuando Wanda habló con una escribana y mandó como un peritaje de parte diciendo que las nenas no querían ver a su papá? La Justicia dice que no es válida y que eso es violencia contra los hijos. Porque las habían amenazado a las chicas con que si no comparecían, los iba a buscar la policía”, detalló la panelista del Trece.

Y tras conocerse la decisión judicial avalando la restitución de las menores a Icardi, sin dilaciones ni condiciones y por 15 días corridos, Balbiani aseguró que además de reafirmar la multa de 80 millones de pesos fijada semanas atrás por los retirados incumplimientos de Wanda, y que todavía no pagó, ahora le sumo una nueva sanción.

“Si Wanda no entrega a sus hijas en tiempo y forma, además de pagar 80 millones de pesos, no va a poder usar sus redes sociales por tres meses”, anunció Balbiani y explicó que esta medida "se debe a la cantidad de cosas que se filtran constantemente".

revés judicial para Wanda Nara - captura puro Show.jpg

Icardi expuso en Italia pruebas de tres infidelidades de Wanda Nara: quiénes serían los amantes de su ex

Este martes, Mauro Icardi estuvo presente en la primera audiencia del juicio de su divorcio de Wanda Nara que tramita en Italia, donde la infidelidad es una causal punitiva. Es por ello que el futbolista presentó tres pruebas de infidelidad de la madre de sus hijas.

Si bien ya se conocían los nombres de Keita Baldé y L-Gante como algunos de los romances extramaritales de Wanda, lo cierto es que Icardi no sólo presentó pruebas de estos affaires de Nara, sino que llevó un nombre más hasta ahora desconocido.

Según reveló el periodista Gustavo Mendez desde sus redes sociales, Mauro presentó pruebas de esta tercera infidelidad, que en realidad sería anterior a su encuentro con la China Suárez en aquel hotel parisino que desató el Wandagate.

“Hay un tercer amante del mundo del fútbol y Mauro presentó pruebas de que ese tercer adulterio habría sucedido previo a octubre de 2021″, planteó al tiempo que deslizó: “Me dijeron que su nombre empieza con la letra F”.

Keita Baldé, Lgante y Fazio.jpeg

Asimismo, luego desde una Instagram Storie Mendez le puso nombre y apellido al que sería en realidad el primer engaño de Wanda a Mauro: “Federico Fazio jugó en la Roma de Italia en la misma época que Icardi jugaba en el Inter”.

Vale recordar que a fines de 2024, Pepe Ochoa había contado que la pareja de Fazio había contactado a Icardi para ponerlo al tanto de la aventura. “En 2017 hubo un quilombo cuando Wanda le habría sido infiel a Mauro con un jugador de la Selección. Ese fue el quilombo que taparon internamente, y que hace que a Mauro no lo convoque para 2018″, reveló por entonces desde el streaming de Bondi.