La picante confesión de Rosina Beltrán sobre su beso con Lucía Maidana en Gran Hermano

Fue ahí, donde decidió jugársela por completo y darle un beso en la boca a su compañera uruguaya. Si bien el momento pasó algo desaparecido por la euforia de la eliminación, Rosina hizo una picante reflexión horas después.

En una conversación que tuvo lugar en las habitaciones, Rosina se confesó ante Zoe, Bautista y Nicolás. “A mi me agarró desprevenida”, aseguró en referencia al beso.

Inmediatamente se hizo un prologando silencio entre los jugadores y algo tímida Beltrán agregó: “Si hubiera sabido se lo daba con más ganas”.

Embed

Gran Hermano: la fuerte advertencia de Furia a las Superpoderosas tras la eliminación de Lucía

Rosina Beltrán, Lucía Maidana y Zoe Bogach había conformado una alianza estratégica en la casa de Gran Hermano. Desde hace un par de semanas, las chicas -que se autodenominaron Las Superpoderosas- comenzaron a jugar juntas y estar muy unidas.

Sin embargo, anoche, todo se transformó en tristeza en ese grupo tras la salida de la salteña, que fue eliminada del juego con el 47,7 por ciento de los votos.

A pocas horas de la partida de Lucía, Furia se acercó a Rosina y Zoe, que estaban sumamente acongojadas en la habitación. "Les voy a decir algo. Si no me quieren creen, no me crean: 'Ojo con Agos'", les dijo.

"Yo sé bien cómo son las cosas acá", le contestó Zoe. "Que suerte, yo me di cuenta tarde... ustedes sí saben pero yo pequé, pequé y confié como una estúpida", agregó Furia.

Al parecer, Juliana está dispuesta a hacer todo lo necesario para dejar a Agostina en placa y que salga del juego. El enfrentamiento entre ellas fue tan fuerte que no lograron recomponer la relación.