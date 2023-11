La picante foto de Miriam Lanzoni tras enterarse que Alejandro Fantino espera un hijo

De esta manera, el conductor de televisión apostó al amor con la modelo Coni Mosqueira y la actriz se comprometió con Christian Halbinger.

Miriam Lanzoni

La estrambótica lista de nombres que Alejandro Fantino pensó para su hijo que tendrá con Coni Mosqueira

Después de que Alejandro Fantino y Coni Mosqueira anunciaran que están esperando su primer hijo, el conductor reveló en LAM (América TV) la extravagante lista de nombres que pensó para el bebé.

“Ella está embarazada de tres meses y algo, y nos enteramos al mes”, le contó al cronista Santiago Sposato. “Me enteré una noche que había ido a hacer una nota a La Nación y cuando llegué a casa, Coni se había hecho el test y me lo dio y me largué a llorar. Ya no lloro porque ya me lloré todo. Es algo tan groso…”, detalló.

Más adelante, Fantino reveló el sexo del bebé y dijo que será varón. Acto seguido, el cronista le preguntó si ya tenían pensando el nombre y el periodista le respondió: "Coni ya me rebotó varios".

Ahí, el licenciado en Filosofía lanzó la lista de nombres que había pensado para su hijo: "Áyax, Diómedes, Aquiles, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito… ¡Nah! Yo quería Juan Román pero ¿era muy termo, no?”.