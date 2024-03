La picante frase de Flor Vigna a Luciano Castro en el lanzamiento de su nuevo tema

Al tiempo que agregó que “uno puede extrañar a una persona, o te puede gustar mucho la vida con alguien, pero eso no quita que vos tenés que saber que podés sola o solo”, si bien admitió que la pasó "muy mal".

Asimismo, fue en ese momento cuando abrió su corazón. “Voy a confesar esto como si fuésemos amigos de toda la vida, voy a hacer de cuenta que no estoy en un vivo. Siendo sincera, no sé si a alguien le pasó del otro lado, pero a mí me cuesta mucho estar sola. Me sale más fácil sentir que lo doy todo por el otro, que quizás por mí”, expresó.

“Entonces, necesitaba hacer una canción que decrete eso, que más allá de cualquier cosa que está pasando, puedo sola. Y hay una frase que me gusta mucho, que es ‘este capítulo de vida se llama mi turno’, y la puse en la canción”, siguió contando sobre la letra de su flamante canción.

Y por último, reconoció a flor de piel: “A veces, uno necesita una canción que te ayude a tener una conversación interna con vos misma más sana, y que te ayude a decretar cosas buenas. Que la canción no diga ‘te extraño y sin vos no puedo vivir’. Que la canción diga ‘puedo sola’, ‘este capítulo de vida se llama mi turno’, ‘soy la autora del presente y del mejor futuro’; y que vos la escuches mientras te maquillás, ordenás tu casa, o mientras que estás llorando perdidamente y que tu subconsciente vaya trabajando eso”.

Flor Vigna se grabó llorando y dejó un fuerte mensaje: "Esos momentos que sentimos morir"

Flor Vigna admitió en más de una ocasión lo difícil que es el transitar el duelo de su superación con Luciano Castro, y en las últimas horas decidió transformar su dolor en una canción sanadora.

Hace algunas semanas la joven viajó al sur de Argentina con el fin de concentrarse en su música y poder transitar el proceso de superación alejada de todo.

De esta forma, presentó su nuevo material en las redes sociales e hizo un posteo donde se muestra llorando desconsoladamente y poco a poco se va recuperando gracias al poder de la música.

"Yo creo que todos tenemos esos momentos que sentimos morir. Y tal una vez una parte nuestra tenga que morir para que una mejor renazca", comienza diciendo en el clip mostrando imágenes de su momento más oscuro.

Luego, muestra cómo pudo salir adelante y convocó a sus amigos para aprender su viaje. "Llámenme loca, pero no me voy a quedar llorando. Porque dicen que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa", expresa su voz.

“Quería hacer una canción que me recuerde que pase lo que pase, puedo. Así que así nació Puedo Solita, que es una canción para decretar todo tu poder. Espero que te guste y te haga muy bien", concluye.