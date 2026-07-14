De qué murió Conce, la abuela de Nicolás Occhiato

Luego, Nicolás reveló que su abuela padecía Parkinson desde hacía varios años y explicó cómo la familia intentó acompañarla durante todo ese proceso.

Qué dijo Nico Occhiato sobre la muerte de su abuela

“Mi abuela tenía Parkinson hace muchos años. Si la veían bien es porque intentamos darle todo el amor del mundo y motivarla a que se levante”, relató al aire de Luzu TV.

Además, recordó que los médicos les insistían en la importancia de mantenerla activa y con proyectos que la entusiasmaran. “El Parkinson es una enfermedad degenerativa y, desde que se lo detectaron, los neurólogos que la trataban siempre nos decían: ‘Traten de mantenerla con la cabeza ocupada, con ganas de hacer cosas’”, explicó.

En ese sentido, Occhiato contó que muchas de las apariciones públicas de su abuela tenían justamente ese objetivo. “Por ahí, lo que siempre veían de grabarla o traerla acá era para que tenga un objetivo corto para estar bien: ponerse linda, ir a la peluquería y pensar qué decir. Eso la hacía salir adelante”, detalló.

Con el paso del tiempo, el cuadro de salud de Conce se fue agravando debido a la aparición de otras complicaciones. “En el medio aparecieron otras enfermedades. No voy a entrar en detalles, pero es el ciclo de la vida. Sabíamos que eso iba a pasar”, lamentó.

Por último, el conductor explicó por qué decidió esperar antes de compartir públicamente la noticia de la muerte de su abuela. “En el momento en que sucedió no estaba preparado para contarlo”, concluyó.