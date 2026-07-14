De qué murió Conce, la abuela de Nicolás Occhiato

Nicolás Occhiato protagonizó uno de los momentos más emotivos de Nadie dice nada al recordar a su abuela Conce y revelar por primera vez detalles sobre su fallecimiento, ocurrido hace algunas semanas.
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Nicolás Occhiato abrió su corazón en Luzu TV, contó detalles del fallecimiento de su abuela Conce y reveló cómo la familia la acompañó durante los años en los que convivió con el Parkinson.
Nicolás Occhiato protagonizó uno de los momentos más emotivos de Nadie dice nada al recordar a su abuela Conce y revelar por primera vez detalles sobre su fallecimiento, ocurrido hace algunas semanas.
Conmovido y entre lágrimas, el conductor de Luzu TV explicó que la delicada situación de salud que atravesaba su abuela era el motivo por el cual había dejado de mostrarla en videos y contenidos junto a ella, como solía hacer habitualmente.
“Ella estaba mal hace un tiempo”, contó Occhiato, antes de agregar: “La estábamos cuidando y acompañando a que suceda lo que terminó sucediendo. Esto es el ciclo de la vida”.
El conductor también se quebró al hablar del vínculo especial que mantenía con Conce, a quien definió como una de las personas más importantes de su vida. “Fue la persona con la que me crié y la que más me enseñó”, expresó con emoción.
Luego, Nicolás reveló que su abuela padecía Parkinson desde hacía varios años y explicó cómo la familia intentó acompañarla durante todo ese proceso.
“Mi abuela tenía Parkinson hace muchos años. Si la veían bien es porque intentamos darle todo el amor del mundo y motivarla a que se levante”, relató al aire de Luzu TV.
Además, recordó que los médicos les insistían en la importancia de mantenerla activa y con proyectos que la entusiasmaran. “El Parkinson es una enfermedad degenerativa y, desde que se lo detectaron, los neurólogos que la trataban siempre nos decían: ‘Traten de mantenerla con la cabeza ocupada, con ganas de hacer cosas’”, explicó.
En ese sentido, Occhiato contó que muchas de las apariciones públicas de su abuela tenían justamente ese objetivo. “Por ahí, lo que siempre veían de grabarla o traerla acá era para que tenga un objetivo corto para estar bien: ponerse linda, ir a la peluquería y pensar qué decir. Eso la hacía salir adelante”, detalló.
Con el paso del tiempo, el cuadro de salud de Conce se fue agravando debido a la aparición de otras complicaciones. “En el medio aparecieron otras enfermedades. No voy a entrar en detalles, pero es el ciclo de la vida. Sabíamos que eso iba a pasar”, lamentó.
Por último, el conductor explicó por qué decidió esperar antes de compartir públicamente la noticia de la muerte de su abuela. “En el momento en que sucedió no estaba preparado para contarlo”, concluyó.