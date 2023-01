La picante respuesta de Ricky Diotto a María Fernanda Callejón tras sus dichos en LAM: "A ella le..."

Callejón advirtió que no estaba al tanto de ese posteo porque Diotto la bloqueó, pero aprovechó el móvil para responderle. "Eso lo dice él... Yo tengo otra teoría sobre nuestra separación y no voy a hablar hoy. Uno se separa por muchos motivos", sostuvo.

La actriz criticó la publicación de su ex. "No comparto la forma de decir esto. Tenemos maneras muy diferentes de ver qué es proteger a Gio. Para mí hacer cosas mediáticas no me parece que esté bueno", agregó.

Al finalizar, Callejón fue sarcástica sobre Diotto y decidió no seguir haciendo declaraciones sobre el padre de su hija. "Es un amor.... tan buena gente. Le mando besos. Hablamos de otra cosa porque estoy en medio de un divorcio que está judicializada", arrojó.

La respuesta de Ricky Diotto a María Fernanda Callejón

PrimiciasYa habló con Ricky Diotto y se refirió a las declaraciones que María Fernanda hizo en el ciclo que conduce Ángel de Brito. "Es la verdad, no nos aguatábamos más... No hay ningún secreto", comenzó diciendo.

"No hay nada para decir. Lo de anoche lo debe haber dicho porque estaba enojada. Y esta todo bien, a ella le suma, a mí lo único que me importa es tener paz y que Gio este bien", cerró Diotto.