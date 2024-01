La picante teoría de Karina Iavícoli sobre el vínculo entre Benjamín Vicuña y Pampita

Con algo de pudor, Benjamín decidió dar un respuesta sincera y contestó: "No, no llegó y tampoco quiere llegar”. Acto seguido, se puso algo chistoso y atinó a darle un beso al movilero, quien luego bromeó acerca de ser "la envidia de muchas".

Karina Iavícoli Benjamín Vicuña

Al regresar, al estudio, en el panel analizaron las declaraciones del actor y Karina Iavícoli sorprendió con una contundente teoría. "Creo que él está haciendo un gran trabajo sobre su persona, y tiene que ver con el fallido de los Martín Fierro. Desde ese fallido que tuvo, esta es una hipótesis personal y no le quiero faltar el respeto a nadie, yo creo que él con el tiempo se dio cuenta que había perdido un gran amor. Y estoy hablando de Pampita".

"De alguien que ya no puede recuperar, y no digo que él tenga intenciones, no creo que él quiera conquistarla. Con el tiempo, él se dio cuenta que perdió un gran amor y me parece que eso también se tiene que sanar, para estar disponible y conocer una nueva persona que lo va a hacer feliz nuevamente, como él se merece, porque es un buen tipo", concluyó.

Embed

El sorpresivo gesto de Benjamín Vicuña con Rufina, la hija mayor de la China Suárez

Este verano la China Suárez, al igual que muchos famosos, eligió Punta del Este para pasar sus vacaciones en familia junto a sus hijos Rufina, Amancio y Magnolia.

Entre los resto de los famosos que eligieron el país vecino como destino de vacaciones, está Benjamín Vicuña, que decidió instalarse allí para estar cerca de los hijos que comparte con la actriz.

Mientras disfrutaba del tiempo de relax y diversión con los pequeños, el actor fue fotografiado por una seguidora y hubo un detalle que llamó la atención de todos.

"Benjamín Vicuña también en Punta del Este con sus hijos y Rufina, se ve que ya hay la mejor de las ondas con La China", escribió Pochi de @gossipeame al compartir la postal.

Sucede que Rufina, es la hija mayor de la actriz, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Así las cosas, Benjamín la llevó con él y sus hermanos a disfrutar de una gran pileta con inflables y juegos.

"Si me preguntan si volvieron...opino que no. La China se lleva bárbaro con los papás de sus hijos porque los prioriza", destacó la influencer ante los rumores de reconciliación que generó la imagen.