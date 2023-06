La pícara respuesta de Marixa Balli cuando le preguntaron por Carmen Barbieri y El Potro Rodrigo

Embed

En las últimas horas, en El Observador (FM 107.9), Ángel de Brito recibió la visita de Marixa Balli. En el programa de Yanina Latorre (que se tomó unos días de vacaciones), el conductor leyó una pregunta picante del público: "¿Carmen Barbieri estaba caliente con Rodrigo?".

La repuesta de la bailarina fue con mucha picardía. "Humm... Lo dejo a tu criterio", lanzó, en referencia a la frase emblemática que creó Karina Jelinek. ¿Qué dirá la conductora de Mañanísima al respecto?

Marixa Balli.jpg

Marixa Balli, enfurecida apuntó contra Carmen Barbieri: "Hay cosas que no se hacen jamás"

Hace unas semanas en LAM (América TV), Marixa Balli lanzó fuertes declaraciones contra Carmen Barbieri. La bailarina recordó que hubo un episodio que cambió la relación entre ellas para siempre y no está dispuesta a perdonarla.

"La gente no cambia. Hay cosas que no se hacen. Jamás. Y no se lo voy a perdonar nunca", remarcó la panelista, enfurecida con la conductora de Mañanísima.

Balli hizo referencia -sin dar detalles- a una entrevista que Carmen le hizo en un programa, en el cual leyó un mensaje fatal del público, de alguien que la trataba de "mufa".

"Me hizo mucho daño. Si tenés tanto código, tenés que cerrar el pico. Fue muy hiriente", agregó la bailarina, que no quiere saber nada con una reconciliación con la mamá de Fede Bal.

La panelista de LAM recordó que, después de la muerte de Rodrigo, Carmen la atacó. "Que me colgué de Rodrigo. Horrible. Me odiaba", sentenció.