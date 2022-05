La polémica confesión de Nazarena Vélez sobre la crianza del Chyno Agostini: "Pienso que..."

En este contexto, Nazarena abordó esas recriminaciones al Chyno, esas teorías de unos malos hábitos del joven y se explayó a fondo en LAM, a partir que Ángel de Brito le consultara: “En las redes me dicen que te cubro porque no te pregunto por él”.

Sin problemas, la panelista contó lo que en realidad acontece con su hijo: “Lo qué pasa es que, a veces, se tienen fantasías de que porque sos hijo de algún famoso están forrados en plata… ¡Y es un pibe de 21 años que hace música y a veces le va bien y otras no tanto! Gana como un músico que canta trap… pero bueno…”.

Por otro lado, Nazarena reveló el mayor temor que siente con su hijo: "¡Yo siempre pienso que se van a viralizar los audios que le mando a mi hijo, el Chyno! yo soy puteadora ¡Cuando se enoje conmigo por ahí los publica! ¡No, ya creció!”.

Nazarena Velez Chyno Agostini

La revelación de Nazarena Vélez sobre su inicio de relación con Santiago Caamaño

Nazarena Vélez recordó hace unos días su noviazgo con Pablo Melillo, el actual marido de la periodista Mariana Brey, tras un comentario de Ángel de Brito sobre el tema en LAM.

Lo cierto es que en una entrevista con revista Caras, la actriz se refirió a su actual relación con el actor Santiago Caamaño, con quien ya lleva varios años en pareja, y recordó un dato curioso de cuando empezaron a salir.

"El tener una persona al lado que te baja a la tierra y no te mete fichas es muy importante. Tener una persona que te acerca a la calma y no a la locura es fundamental. Pero creo que tiene que ver con un cambio que hice yo, si vos no cambiás ni siquiera permitís tener una persona así al lado, porque en otro momento quizás hasta me parecería aburrido. El Bocha vive con esa energía, es un pibe que no discute, no confronta, no le gusta vivir en el caos y eso hace que yo pueda desarrollar ese momento que estoy viviendo", explicó Nazarena Vélez.