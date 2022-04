La revelación de Nazarena Vélez sobre su inicio de relación con Santiago Caamaño

"El tener una persona al lado que te baja a la tierra y no te mete fichas es muy importante. Tener una persona que te acerca a la calma y no a la locura es fundamental. Pero creo que tiene que ver con un cambio que hice yo, si vos no cambiás ni siquiera permitís tener una persona así al lado, porque en otro momento quizás hasta me parecería aburrido. El Bocha vive con esa energía, es un pibe que no discute, no confronta, no le gusta vivir en el caos y eso hace que yo pueda desarrollar ese momento que estoy viviendo", explicó Nazarena Vélez.

nazarena velez 2.jpg

Los inicios de su relación con Santiago Caamaño con un particular detalle

Y recordó sobre esos inicios de romance con su actual novio, Santiago Caamaño: "Nos conocimos trabajando, a mí no me interesaba él. Me parecía muy pendejo, muy marcado. Cuando lo conocí, ya empezó bien porque me invitó a tomar unas cervezas, arrancó bárbaro, entendió todo, me dijo que compremos unas latas y las tomemos en el auto. Yo al principio no daba un peso, pensé que iba a ser una relación carnal. Me parecía un bombón pero pensé que iba a ser algo de temporada".

Sobre su pareja, Nazarena Vélez remarcó: "Es un pibe tan de barrio, cero figureti, tan en eje, con unos principios increíbles, de familia. Hacía mucho que no me cruzaba con una persona así. Me asombró y me enamoró de a poco. Cuando empezamos a salir le dije 'No te enganches, no te enamores, estoy en otra. Tengamos una relación tranquila'. A los tres meses le estaba diciendo 'te amo'. Él es todo lo que está bien".

nazarena velez.jpg

La actriz sorprendió al contar que él no sabía nada de quién era en el medio y le hizo un particular pedido para continuar con la relación: "Es la primera vez que salgo con un actor y dije '¿cómo será? querrá aparecer en cámara', y nada que ver. En un momento le presento al Chyno, y le digo 'El Chyno Agostini'. Y él me dice 'Pero, ¿como Agostini el cantante?' y yo le digo '¿En serio me estás preguntando?'".

Y agregó al respecto: "Por dentro me pasaba toda la data de cuando le rompí el auto a Agostini y pensaba 'No me googleó, qué hermoso, no sabe nada de mi vida'. Él me dijo 'Todo el mundo me dice que te googlee para que sepa. Yo no te voy a googlear, quiero conocerte' y yo le dije 'No me googlees'".

Sobre cómo se lleva él con sus hijos, Nazarena admitió: "Bien, eso me terminó de enamorar. Yo no podría estar con un hombre que no se lleve bien con mis hijos. Con el "Chyno" y con Barbie en seguida pegaron onda, pero con Titi costó un montón. Titi estaba muy celoso, venía de perder a su papá y no quería que nadie ocupe ese lugar, lo sentía como una invasión. Al principio no lo quería ni ver, le hablaba de mis exnovios. Una vez le dijo 'En algún momento te vas a desenmascarar' y lo chicaneaba para que el otro salte y poder demostrarme que era un sorete. El Bocha me decía 'Cómo no lo voy a entender si yo también fui una criatura'. Lo fue enamorando y hoy son unidísimos. Cuando yo estoy de mal humor o con cara de orto, Titi me dice 'No le hagas eso al Bocha'".