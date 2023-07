La polémica defensa de Óscar 'Negro' González Oro sobre Jey Mammon: "Sacarlo..."

"Algunos periodistas se creen miembros de la Corte Suprema de Justicia, periodistas que se han transformado en jueces, el talento de Jey es indiscutible, sacarlo de un programa por la opinión pública me parece perverso. Lo tratan como si fuera el violador de Manhattan", aseguró González Oro.

"Es muy fácil juzgar la moral del otro cuando no tenés pleno conocimiento de la relación. Las causa prescriben, cosa juzgada, ya está. Salieron todos a pegarle. Capaz se enamoraron, no lo conozco al chico este. Dale la oportunidad a Jey de que cuente y explique. Si estuviese al aire, obviamente lo convoco. El amor no tiene nada que ver con la ley. Apostemos al amor. Un chico de 16 años es consciente de lo que está haciendo, no es los 16 años míos que jugaba a las figuritas", cerró su opinión que generó bastante polémica.

La inquietante versión que comentó Mirtha Legrand sobre cómo se fue Jey Mammon de los Martín Fierro

Claramente el tema del que todo el mundo habló antes, durante y después de la entrega de los premios Martín 2023, fue la presencia de Jey Mammon y la reacción de sus ex compañeros al verlo después de todo lo que sucedió a partir de la denuncia de Lucas Benvenuto. Y anoche, sin querer, Mirtha Legrand lanzó a rodar una versión con una ingenua pregunta.

Entrevistada telefónicamente en Polémica en el bar (América TV), el histórico ciclo que fue también homenajeado, Chiquita hablaba de la estatuilla ganada el fin de semana, con la que suma 26 gauchos en su haber, cuando de repente Luis Ventura le pidió su mirada sobre la polémica asistencia de Mammon a la ceremonia.

Fue allí cuando Mirtha Legrand, quien se caracteriza por su honestidad a la hora de opina, no dudó en afirmar que "No hizo bien en ir. No, no no..." e inmediatamente preguntó con la mayor de las inocencias: "Además se llevó un disgusto, ¿no? Sus compañeros se fueron de la mesa. O se dijo eso... se corrieron varias versiones".

Pero rápidamente intervino el presidente de APTRA para aclarar que no fue así. "No se fue llorando, tampoco bailando. Se fue como llegó. Él sabía que iba a ser así", aseguró entonces Luis Ventura.