Guillermo Francella dio su veredicto de las jugadas escenas de su hija Yoyi con Luciano Castro: "Era..."

"Era raro ese programa, no me gustaba", reconoció el artista con una sonrisa. Y agregó: "Había otro que hacía en Net más bravo... (la serie Millennials con Juan Guilera). No paraban, digo: ‘¿Hasta cuándo sigue esto?’.

Y sobre el gran presente laboral de Yoyi Francella remarcó: “Me gustó mucho verla (en stream). Es fresca, por algo la buscan y se empezó a convertir en cara de algunas marcas. Se lo que genera Yoyi. Más de una vez estuve en Luzu y Diego Leuco me cuenta lo que tracciona Yoyi y lo veo en la calle con lo que genera".

En ese sentido, remarcó los principios que tienen sus hijos de pequeños: "Sin duda que la base de la educación existió tanto la madre como yo fuimos muy presentes y que el amor en nosotros está siempre tipo como un scraum. Hablamos mucho y no somos ausentes. Tanto María Inés como yo siempre estuvimos junto a ellos. Son seres humanos extraordinarios con sencillez y humildad".

Sobre la actualidad de la ficción en Argentina, Guillermo Francella observó tajante: "Acá más que la grieta hay una realidad que no hay trabajo, no hay ficción. Mis dos hijos me lo obervan todo el tiempo: no se filma y el panorama es desolador. La televisión abierta desapareció, cuando empecé había tiras diarias, unitarios, muchísmo trabajo. La gente dejó de concurrir al cine y hoy las plataformas es todo, que es más cómodo desde tu casa".

Elba Marcovecchio habló de su acercamiento a Guillermo Francella en el cumpleaños de Baby Etchecopar

Elba Marcovecchio habló en Basta Baby (Radio Rivadavia) sobre los rumores que se encendieron en los últimos días con Guillermo Francella en el cumpleaños de Baby Etchecopar, donde se los vio conversando muy cerca.

Luego del revuelo que provocaron los rumores sobre un supuesto acercamiento entre el actor y la viuda del perodista Jorge Lanata, la abogada decidió romper el silencio y referirse públicamente al tema para ponerle un freno a las especulaciones.

"Estábamos hablando de la final de Racing y Estudiantes. Guillermo es un caballero, ¿por qué bancarse a una hincha de Estudiantes como yo, recordándole semejante final, donde lo ponchean a él y a todos los pinchas, usando la imagen de Guillermo diciendo: ‘Hermosa mañana, ¿verdad?’", explicó.

A lo que Nancy Duré observó: "¿Por qué te pensás que se aguantó eso? No seamos inocentes, Elbita". Y Elba Marcovecchio respondió con un guiño al artista: "Porque es un caballero como Dios manda. Felicitaciones Baby por tu amigo".