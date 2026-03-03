Dante Spinetta hizo una firme aclaración tras la versión de romance con Griselda Siciliani

Embed

Como era de suponer, el rumor llamó la atención, sobre todo porque la integrante del programa de El Trece recordó que en 2017 ya se los había vinculado sentimentalmente.

Así las cosas y ante semejante versión, horas más tarde desde LAM (América TV) fueron en busca de la palabra de Spinetta, uno de los protagonistas del supuesto nuevo romance. En este contexto, Karina Iavícoli reveló el intercambio de mensajes que cruzó con el artista: “En las últimas horas corrió el rumor de que Griselda estaba saliendo con Dante. Dije ‘pobre Luciano Castro’. Es un amor Spinetta, porque siempre que le escribo me contesta”.

Fue entonces cuando la periodista confió que le consultó directamente a Dante si efectivamente estaba de novio con Griselda Siciliani, y la respuesta fue clara: “No, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento”.

Por otro lado, el líder de Illya Kuryaki and de Valderramas también salió a desmentir la versión desde sus redes sociales. Fue a través de su cuenta de X que Dante Spinetta respondió una publicación que se había echo eco de la información de Puro Show dando por confirmado el vínculo entre ellos: “Dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos“, sentenció rotundo.

Cuál fue el llamativo gesto virtual de Griselda Siciliani cuando se conoció que Luciano Castro estaba internado

En medio del revuelo que provocó la decisión de Luciano Castro de internarse de manera voluntaria en una clínica especializada a mediados de febrero, el foco también se desplazó inevitablemente hacia Griselda Siciliani. La noticia sacudió al mundo del espectáculo y generó todo tipo de especulaciones. Sin embargo, lejos de subirse a la ola mediática, la actriz eligió mantenerse en silencio sobre la situación personal de su ex. En lugar de hacer alguna referencia ante los casi tres millones de seguidores que la siguen en Instagram, prefirió concentrarse en una novedad vinculada exclusivamente a su presente profesional.

Mientras el actor atravesaba un momento delicado en el plano íntimo, luego del escándalo por la infidelidad que se conoció los primeros días de enero, Siciliani optó por mostrarse activa en el terreno laboral. Desde sus redes sociales compartió posteos celebrando las nominaciones a los Premios Cóndor de Plata, poniendo el foco en el compromiso, la pasión y la entrega que implica cada uno de sus trabajos.

A través de sus Instagram Stories, publicó un collage con imágenes de dos de sus interpretaciones más recientes. En una se la ve como “Vicky” en la serie Envidiosa, con el pelo oscuro y una expresión luminosa; en la otra, encarnando a Zulema Yoma en la producción Menem, luciendo peluca rubia y un semblante serio, marcando un fuerte contraste entre ambos personajes.

Junto a las fotos promocionales de las ficciones y los logos de los Premios Cóndor de Plata y de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina —cuya entrega está programada para abril de 2026—, la actriz dejó un mensaje de gratitud: “Gracias Premios Cóndor por el reconocimiento a estos dos trabajos que amé hacer”.

Estas publicaciones se dieron casi en simultáneo con la confirmación de que Castro había decidido ingresar por voluntad propia a un centro especializado en trastornos emocionales. La información fue ratificada por Moria Casán, quien desde su programa en El Trece ofició de vocera del actor.

La noche anterior, Pepe Ochoa había anticipado la primicia en LAM (América TV), donde detalló que se trataba de una determinación personal del galán, motivada por la necesidad de frenar y tomarse un tiempo de introspección tras varias semanas atravesadas por la exposición mediática. También se aclaró que la internación no estaba vinculada a adicciones ni a un diagnóstico puntual de salud mental. Según reveló Casán, el propio actor le confió: “Me interné porque quiero estar bien”, y le solicitó que hiciera pública la decisión.

Este paso llega después de que se difundieran audios y mensajes con la actriz danesa Sarah Borrell durante un viaje a Madrid, episodio que derivó en la separación de Siciliani y desató múltiples versiones sobre el estado emocional del actor. Desde su entorno remarcaron que la medida apunta exclusivamente a tomar distancia de la presión mediática y priorizar su bienestar.