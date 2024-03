La polémica sugerencia de Denisse a Martín que la dejaría al borde de la expulsión en Gran Hermano

"El favorito de hoy no es el favorito de mañana. Por ejemplo, mirá Joel la corrida de placa que tuvo, yo no sé qué pasó, hay información que yo no tengo. Pero me doy cuenta de que algo pasó porque pasó de salir primero a tercero", disparó.

Y aseguró: "No hacerle caso al reflejo de las placas, no medir gente en placa es un error". Ahora habrá que esperar qué decide hacer la producción con la informanción que les estuvo dando a sus compañeros.

El increíble beneficio que podría recibir Furia en Gran Hermano tras su cuestionada fulminante

Juliana Furia Scaglione realizó una jugada bastante controvertida en la casa de Gran Hermano, Telefe, tras decidir ingresar al confesionario y realizar la fulminante a Denisse González.

Esta acción fue muy cuestionada en el exterior. Sin embargo, la tatuada podría encontrar un beneficio clave que la podría salvar de las fuertes críticas, ya que muchos televidentes consideraron algo innecesario realizarla. "Bueno, el que no arriesga, no gana", dijo Furia al introducir el sobre con el nombre fulminado.

Lo cierto es que luego que Santiago del Moro anunció en la casa que la fulminante estaba activada para realizar, Furia fue rápido al confesionario para utilizar esta herramienta por única vez.

En este sentido, el conductor mostró en la última gala que Denisse reveló información del afuera en diálogo con Bautista Mascia, algo que la podría comprometer de cara al futuro.

"¿Por qué la gente te sacaría?", le consultó Bauti luego de que ella le comentara que sospechaba de que Furia la había mandado a la placa. A lo que Denisse respondió sin darse cuenta: "Porque ella es la gente".

Con el reciente antecedente de la expulsión de Isabel de Negri, estas palabras con aporte del exterior podrían complicar mucho a Denisse y ser foco de una posible sanción del Big, algo que alivianaría las críticas a la cuestionada estrategia de Furia. Veremos qué sucede si habrá o no sanción a Denisse por sus dichos.

En este contexto, se recordó en las redes cuando en 2011 Cristian U utilizó la fulminante antes de abandonar de manera voluntaria la casa, por lo que la misma quedó posteriormente anulada, algo que podría correr para el caso de la polémica participante.

Aplicando el mismo criterio, si GH expulsa a Denisse por romper las reglas, la fulminante de Furia quedaría sin efecto y podría volver a utilizarla en caso de que así lo quiera.