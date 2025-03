El desafortunado comentario de Sandra en Gran Hermano sobre el aspecto físico de Catalina

En este contexto, Sandra Priore la recibió en la casa con un desafortunado comentario sobre su cuerpo que luego repudiaron en las redes sociales.

“Estás más flaca Cata, ¿pasó algo? ¿No es tratamiento? Estás hermosa", le comentó Sandra completamente sorprendida por su cambio desde la edición anterior.

De todas formas, la médica le respondió: “Igual estoy un poco flaca, debería engordar unos kilos, se me fue el culo chicos”.

"Sandra re desubicada pero es obvio que Cata no está bien", "Vieja mala leche", "No se puede hablar de cuerpos, no entiende nada Sandra", "Demasiado fuerte esa pregunta", Le encanta hacer sentir mal a todos", comentaron algunos usuarios al ver el tape.

La curiosa actitud de Catalina Gorostidi que preocupó a todos por su salud a horas de volver a Gran Hermano

En la noche del jueves, Catalina Gorostidi entró a la presente edición de Gran Hermano (Telefe) en reemplazo de Furia, su rival en el reality anterior, quien luego de poco más de dos semanas en la casa de esta temporada abandonó el juego por la puerta giratoria.

Pero la pediatra llamó la atención de muchos por su preocupante conducta a la hora de cenar y muchos lo relacionaron inmediatamente con su salud.

Ya desde hace algunos meses, los fanáticos del programa habían señalado en las redes sociales la excesiva delgadez de la santafecina, por lo que ella salió a explicar que padecía un trastorno de la alimentación. Es por eso que todos pusieron el foco a la hora de comer en su primera noche en la casa.

Lo cierto es que Cata apenas probó solo dos bocados, devolvió el resto del contenido de su plato a la fuente y durante la película que vio junto a sus compañeros, no quiso comer pochoclos.

Así, los seguidores de Gran Hermano una vez más se expresaron a través de las redes y cuestionaron la decisión del producción al hacerla entrar al juego en esas condiciones, al tiempo que pidieron que la cuiden.

“Chicos sé que es pronto pero Catalina no comió nada de la comida y ahora mientras ve la peli toma mate” o “Voy a decir algo cancelable: Catalina no está apta psicológicamente ni anímicamente para estar ahí, pero bueno se ve que a GH le importan los números solamente”, fueron algunos de los muchos comentarios que pudieron leerse.