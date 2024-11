La pregunta al hueso de Nathy Peluso sobre Luis Miguel que incomodó a Susana Giménez

"Susana... hubo unas papas fritas ahí", acotó Nathy. "Pero...no, no", continuó Susana. "¡Susana, todos queremos saberlo!", siguió Peluso.

"Te juro que no... un beso por ahí", deslizó tímidamente la rubia.

"No llego a concretarse", aseguró Susana y agregó: "Era una belleza, es una belleza". "Los dos", expresó la cantante.

Embed

Se filtró un video de Susana Giménez destrozando a una famosa botinera: "Es una hija de p..."

En las últimas horas se hizo viral un video retro de Susana Giménez durante un corte de su programa en Telefe. En la grabación, parte de las famosas "perlitas" del ciclo, la diva conversa con Diego Maradona y Claudia Villafañe sobre la mujer de otro ídolo del fútbol.

"Es una hija de p...", se escucha que dice la conductora, en referencia a la polémica Mariana Nannis, por entonces mujer de El Pájaro Caniggia.

"Ayer lo vi a Canniga... Se peleó con la mujer. Yo la vi salir como una loca y él atrás... y le digo a Guillermo Coppola: '¿se pelearon?'. 'Sí, le hizo un escándalo', me dijo. Pobrecito, ¿por qué le hace eso esa chica? Que mala onda tiene...", le comenta Susana a Maradona en el video.

"Sí, tiene una mala onda... Es una estúpida", le responde El Diez a la diva. "Fue increíble. Él se acercó a mí y empezaron a hacernos fotos. Ella se le acercó a Huberto (Roviralta) y le dice: '¿este vino a hacer publicidad acá?'. Huberto, que es tan tímido, se quedó desmayado.. Se puso celosa y se fue", siguió la conductora.

En la grabación, Susana también menciona otra situación incómoda que habría protagonizado la mediática. "Me dice Coppola, que los domingos come en La Copa, fue ella y dijo: 'yo con mi Channel no puedo entrar a este restaurante de m... me llevan a otro lado!'", le dice Susana a Maradona en uno de los cortes del histórico Hola, Susana!, sin percatarse que la estaban filmando.