La pregunta al hueso de Pampita a Majo Martino y Locho Loccisano: "¿Se van a casar?"

pampita locho y majo historias.jpg El encuentro casual de Locho Loccisano, Majo Martino y Pampita, que la modelo reflejó en sus redes sociales.

Y mientras la parejita del momento aseguró que fueron ellos los que encontraron a la mamá de Anita, Pampita no perdió el tiempo y disparó "¿En serio están de novios?". Claro que la pregunta generó risas nerviosas por parte de los ex participantes del reality, al tiempo que asintieron con la cabeza. Pero Pampita fue por más y les pidió si se podían dar un beso. Pedido que fue aceptado, y piquito mediante, la modelo y empresaria aseguró "¡Locho ganaste mucho en el hotel!", al tiempo que ajo Martino intervino disparando "¡Yo también gané!".

En ese momento Loccisano le confesó a Pampita, 100% sincero, "No lo podíamos blanquear y lo estamos blanqueando para vos". Así fue que Carolina Ardohain, rápida de reflejos, no dudó en arremeter preguntando si "¿Es verdad que se van a casar?". Pero mientras Locho comentó serio "Todavía no", Majo reaccionó poniéndole un freno. "¡Pará... tan rápido!" se atajó, pero Pampita -con experiencia en el tema- le retrucó "Te podés casar en dos meses". ¿Será que se vienen los confites en breve?

Majo Martino explicó por qué no se muestra con Locho Loccisano en las redes

Majo Martino y Locho Loccisano se animaron a comenzar su romance en El Hotel de los Famosos, El Trece. Pero, al salir del reality se los ve poco juntos y eso hizo que muchos pensaran que la relación atraviesa una crisis.

Sin embargo, Majo desmintió todo en Mañanísima, Ciudad Magazine, y explicó por qué no publican fotos juntos en las redes sociales. “No se dio. Yo creo que cada uno está en la suya. Instagram es parte de la vida y en un punto también es un negocio, es laburo”, dijo.

majo.jpg Majo Martino y Locho Loccisano comenzaron su romance en El hotel de los famosos (El Trece).

“Sí, seguimos juntos. Dormimos juntos noche por medio”, reveló la morocha y agregó: “Todavía no decimos que somos novios. Todavía no tenemos el título, igual me parece una ridiculez que nos asuste tanto esa palabra. Lo digo por mí, por él, pero yo creo que es porque queremos disfrutar todo lo que es el primer momento”.

Y, explicó un poco su temple actual por el vínculo de apenas dos meses: “He sufrido por amor. Hace mucho tiempo que no estoy en pareja. Sí he tenido mis cosas, pero en pareja no estoy desde hace mucho tiempo y cuando estás en una relación obviamente aparecen los miedos. No es simple”.