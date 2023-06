La pregunta sobre sus relaciones amorosas y sus hijos que incomodó por demás a la China Suárez

"¿Le presentarías un nuevo novio a tus hijos?" fue la consulta al hueso que la China Suárez no dudó en responder. "No. No sé por qué tienen esa fantasía de que los hijos conocen a cada hombre de las mujeres" disparó molesta, y agregó filosa: "Si los presenté en algún momento fue porque así lo sentí, y porque creí que era un vínculo importante".

China Suárez - le presetnarís un novio nuevo a tus hijos.jpg

Pero esta no fue la única pregunta que irritó a la ex de Benjamín Vicuña en el ida y vuelta virtual. Porque otro usuario atinó a halagarla diciéndole "Me hago cargo de tus hijos", algo que a la China evidentemente le cayó pésimo.

"Mis hijos tienen padres que ocupan el rol de padres. No necesitan padrastro. Esa es otro prejuicio", lanzó molesta por la apurada canchera y le respondió al seguidor: "Ay no, salí de ahí, no te vas a hacer cargo de 3 hijos" junto a tres emojis de una mano haciendo montoncito, dando por finalizado el tema.

China Suárez - IG me hago cargo de tus hijos.jpg

La China Suárez y Lauty Gram ya no ocultan su romance: las fotos

Luego de algunas semanas de especulaciones y sospechas, las versiones del nuevo romance de la China Suárez tras su ruptura con Rusherking, con Lauty Gram fueron confirmadas el pasado viernes en LAM, el programa de Ángel de Brito en la pantalla de América TV.

“Se los encontró una amiga en Uruguay, ya se muestran públicamente. Estaban en un shopping. Ella llegó primero. Estaba en un local de ropa y él llega con sus amigos directo a la caja y le come la boca”, contó Estefi Berardi.

China Suárez y Lauty Gram - captura LAM .jpg

“Mi amiga se quedó helada y como pudo grabó un videito donde se los ve juntos. Ella estaba sola y él llegó y le comió la boca”, agregó la angelita mientras detalló que esto “Fue en el shopping de Punta Carretas, en Montevideo. Ella estaba en un local de H&M”.

Así, mientras mostraban las imágenes de la actriz y el influencer, Estefi describió las imágenes exclusivas que confirman así que la China Suárez ya tiene nuevo amor: “Ahí están juntos en el local, se puede ver a la cajera y al monitor. Se fueron juntos”.

Asimismo, desde el programa del prime time de América TV recordaron que las primeras sospechas empezaron semanas atrás en la fiesta Bresh, cuando una madrugada se los vio irse juntos de allí a un after que Lizardo Ponce ofreció en su casa.