Luis Ventura dio su categórica opinión de la renuncia de Evelyn Von Brocke a APTRA: "Es fácil revolear y..."

Y en cuanto a los dichos de Evelyn Von Brocke cuestionando los manejos internos en la entidad, Ventura retrucó: "Que demuestre porque es fácil revolear para arriba y que le caiga a quien le caiga, no es así. Acá si haces una denuncia grave o de irregularidades bueno, que traiga los elementos y las pruebas y después hablamos".

"Un presidente tiene que estar preparado para asumir una gestión de 4 años. Yo voy a pelear por la entidad de periodistas y todo lo que significa la institución como también me acompaña la comisión", concluyó con firmeza el periodista sobre este gran conflicto que se desató en la entidad.

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Por qué renunció Evelyn Von Brocke a APTRA

Evelyn Von Brocke comunicó este jueves vía mail su renuncia como integrante de APTRA a un día que tenga lugar una reunión clave entre los socios de la entidad y explicó las razones de su decisión. Además, comentó que Marcelo Polino nunca la perdonó tras el gran escándalo de fines del año pasado.

"Se hace a través un mail general a la comisión. Creo que era necesario porque no me siento a derecho y no voy a someterme mañana a esstar en una situación donde no se cumplen los minimos requisitos. Mi abogada redactó 22 páginas con todas las irregularides que hubo en el mes de diciembre con respecto a la asamblea", indicó la periodista.

Y agregó sobre lo ocurrido con su colega que derivó en el conflicto: "Creo que Marcelo Polino y yo fuimos víctimas porque hubo un topo. Todos tenemos chats privados donde escribimos un montón de cosas y eso debe ser reservado y nunca me pasó que algo que escribí en privado con un periodista llegue a los medios".

"Marcelo y yo somos víctimas de esta situación. Es en un chat privado y todo tiene un contexto largo de dos meses donde nos veníamos escribiendo (con una persona). Si vos haces una captura de pantalla de un pedacito de una pelea de un matrimonio tenés que ver cuándo se venían llevando mal o bien. Él nunca me aceptó las disculpas", fundamentó Von Brocke.