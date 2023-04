La primera foto de Maxi López junto a su hija Elle en el festejo de su cumpleaños: "El mejor de todos los regalos"

Lo cierto es que este 3 de abril, el ex futbolista cumplió 39 años y desde las redes sociales Daniela compartió una emotiva imagen de Maxi teniendo a su hija recién nacida.

"Feliz cumpleaños al hombre de mi vida. Este año, te regalé el mejor de todos los regalos que pude haberte dado", comentó Daniela en la historia con la linda imagen de padre e hija.

Además, en otro mensaje la modelo compartió el significado de Elle, el nombre que eligieron para su hija, fruto de su amor con el ex futbolista que ya lleva más de 8 años.

Daniela Christiansson reveló qué es lo que menos le gusta de Maxi López

Daniela Christiansson está en pareja con Maxi López hace más de ocho años. En una entrevista con la revista ¡Hola!, la modelo sueca reveló que hay un aspecto en la personalidad del ex futbolista de Barcelona y River Plate que no le gusta. Y lo dijo sin vueltas.

"Lo que menos me gusta es que es de Aries, muy orgulloso y de llevar la contra", expresó la rubia en charla con el citado medio.

Y además destacó los aspectos positivos del ex de Wanda Nara: "Me enamora que siempre me hace reír, él es hermoso, y sigo sintiendo la misma magia después de casi nueve años. Es muy especial...".

"Es una persona muy buena, generosa y me apoya en todo. También me gusta cómo se hizo de abajo con su carrera”, destacó Daniela Christiansson sobre Maxi López.