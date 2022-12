Daniela Christiansson reveló qué es lo que menos le gusta de Maxi López

Daniela Christiansson.jpg

"Lo que menos me gusta es que es de Aries, muy orgulloso y de llevar la contra", expresó la rubia en charla con el citado medio.

Y además destacó los aspectos positivos del ex de Wanda Nara: "Me enamora que siempre me hace reír, él es hermoso, y sigo sintiendo la misma magia después de casi nueve años. Es muy especial...".

"Es una persona muy buena, generosa y me apoya en todo. También me gusta cómo se hizo de abajo con su carrera”, destacó Daniela Christiansson sobre Maxi López.

La sorpresiva foto de Nora Colosimo con Maxi López

Desde sus historias de Instagram, Nora Colosimo compartió una foto junto a sus nietos y Maxi López, ex marido de Wanda Nara y padre de los pequeños Valentino, Constantino y Benedicto.

En la imagen familiar se puede ver a Nora y Maxi a pura sonrisa junto a todos los pequeños, donde también se encontraban las hijas de Wanda con Mauro Icardi, Isabella y Francesca, y los de Zaira, Viggo y Malaika.

La foto que compartió Nora en las redes demuestra la buena relación que tiene con Maxi, quien en el último tiempo parece haber recompuesto el vínculo con Wanda tras muchos años de diferencias en público y hasta incluso hace unas semanas hubo una foto de los dos.