La profunda reflexión de Coti Romero al hablar de la crisis con Nacho Castañares: "Lo llamé y le pedí..."

En su visita a Ariel en su salsa (Telefe), la ex Gran Hermano le dio una nota al periodista Nico Peralta y contó cómo fueron las cosas: "Fue una crisis mía, personal. Me había ido a Corrientes, estaba medio cargada y estresada con un montón de cosas y por lo general me pasa que me estreso y me pongo mal. No quería agarrármela con Nacho, entonces le pedí una pausa".