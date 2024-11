La propuesta hot de Damián Betular a Damián De Santo en Bake Off Famosos: "¿Probaste...?"

"Ojos en la espalda", le dijo el chef francés. Atrás de De Santo estaba Betular sentado de manera sensual, quien empezó a chistar para que el participante se diera vuelta.

"Betular vino como hot", observó De Santo en su entrevista individual.

"¿Probaste alguna vez sanguchito de cocineros?", disparó picante el pastelero. "No, pero no me quiero morir sin probarlo", expresó el actor. Ahí, el concursante abrazó a Betular y besó en la mejilla a Christophe. "Gracias por volverme a convocar", manifestó De Santo.

Embed

Bake Off Famosos: quién fue la última participante que quedó eliminada del reality

Este lunes, enBake Off Famosos (Telefe), una participante tuvo que abandonar el reality más dulce al no poder cumplir con las expectativas del jurado, formado por Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis.

En este capítulo, los concursantes tuvieron que preparar para la prueba creativa "texturas de chocolate", es decir, debieron hacer una torta, una tarta o un postre, con al menos un elemento horneado, una crema o salsa y una decoración.

Los tres participantes que quedaron en la cuerda floja fueron Mariano Iúdica, Cande Molfese y Eliana Guercio. Sin embargo, Iúdica tuvo la suerte de ser el primer salvado y el mano a mano quedó entre las mujeres.

Instantes después, minutos antes de que termine el programa, la conductora Wanda Nara reveló: “La que sea de ustedes llegó muy lejos y logró cosas increíbles. La pastelera que abandona la carpa de Bake Off Famosos es Eliana”.

Guercio, antes de despedirse, expresó: "La pasé mil veces espectacular y fue una experiencia hermosísima. Me dieron algo para poder enseñarles a mis hijas además de lo que ya tenía. No sé por qué lloro si estoy feliz, esto es todo gratitud para todos los que están adelante y atrás"..