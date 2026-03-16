La rara reacción de Elba Marcovecchio cuando le preguntaron por la herencia de Jorge Lanata

Su reacción, distante y contundente, no hizo más que alimentar el misterio en torno a la interna familiar y al futuro manejo de la herencia del periodista.

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Cómo fue el tenso cruce entre Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld

El conflicto entre Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld quedó expuesto públicamente en las cámaras de LAM (América TV), donde ambas protagonizaron un tenso cruce al hablar sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, que según confirmaron, se concretaría el próximo 25 de marzo.

Durante la conversación, Rosenfeld apuntó directamente contra la otra parte al referirse a la cuota alimentaria: “No apeló todavía mis alimentos”. La respuesta de Marcovecchio no tardó en llegar y elevó el tono del intercambio: “Mirá qué divertido qué es esto: Anita, te los voy a apelar”.

Lejos de calmarse, Rosenfeld redobló la apuesta con una frase contundente: “El que apela cuota alimentaria no merece mis respetos”. A lo que Marcovecchio replicó con ironía: “Como si nunca los hubieses hecho, Anita. Vamos, que acá se nos caen bastantes años de experiencia".

En ese contexto, la abogada cercana a Wanda fue aún más tajante al cuestionar la actitud de quienes no cumplen con sus obligaciones: “A mí se me caería la cara de vergüenza si teniendo plata no los pago. Hay gente que la verdad, a veces, le fijan cuotas alimentarias que no las pueden cumplir, pero pudiendo cumplirlas…chacanas no”.

Por último, Marcovecchio fue más allá del cruce puntual y blanqueó su malestar personal con Rosenfeld: “Yo estoy enojada con ella. De verdad, porque me parece que a esta familia había que aportarle paz. Yo celebré cuando Ana vino al expediente. Pero volvimos a lo mismo, volvimos a la era Payarola, y espero que Ana lo pueda revertir”.