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La rara reacción de Elba Marcovecchio cuando le preguntaron por la herencia de Jorge Lanata

Elba Marcovecchio fue abordada por un cronista en medio de rumores sobre la herencia de Jorge Lanata y su reacción, tajante y evasiva, sorprendió a todos.

16 mar 2026, 22:08
La rara reacción de Elba Marcovecchio cuando le preguntaron por la herencia de Jorge Lanata
La rara reacción de Elba Marcovecchio cuando le preguntaron por la herencia de Jorge Lanata

La rara reacción de Elba Marcovecchio cuando le preguntaron por la herencia de Jorge Lanata

En medio de versiones cruzadas y cambios en su equipo legal, Elba Marcovecchio volvió a quedar en el centro de la escena. La reciente renuncia de la abogada Guadalupe Guerrero a su defensa reavivó los rumores sobre la administración de los bienes de Jorge Lanata, especialmente luego de que trascendiera que las hijas del periodista habrían pedido que la viuda quede al frente.

Este lunes, en A la tarde (América TV), un móvil del programa fue en busca de la reconocida letrada para consultarle sobre estas versiones. Fue el cronista Oliver Quiróz quien logró interceptarla en la vía pública, pero la respuesta de Marcovecchio fue tajante y sin rodeos: "No te voy a contestar absolutamente nada".

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Ante la insistencia del periodista, también fue consultada por su vínculo actual con las hijas de Lanata. En ese sentido, la abogada se limitó a marcar distancia con una frase breve: "Saludar, saludo, pero nada más".

Antes de dar por terminada la nota, Marcovecchio dejó en claro cuál es hoy su prioridad tras la muerte del conductor: "Hoy estoy absolutamente abocada, en lo que respecta a Jorge y a su pérdida".

Su reacción, distante y contundente, no hizo más que alimentar el misterio en torno a la interna familiar y al futuro manejo de la herencia del periodista.

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Cómo fue el tenso cruce entre Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld

El conflicto entre Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld quedó expuesto públicamente en las cámaras de LAM (América TV), donde ambas protagonizaron un tenso cruce al hablar sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, que según confirmaron, se concretaría el próximo 25 de marzo.

Durante la conversación, Rosenfeld apuntó directamente contra la otra parte al referirse a la cuota alimentaria: “No apeló todavía mis alimentos”. La respuesta de Marcovecchio no tardó en llegar y elevó el tono del intercambio: “Mirá qué divertido qué es esto: Anita, te los voy a apelar”.

Lejos de calmarse, Rosenfeld redobló la apuesta con una frase contundente: “El que apela cuota alimentaria no merece mis respetos”. A lo que Marcovecchio replicó con ironía: “Como si nunca los hubieses hecho, Anita. Vamos, que acá se nos caen bastantes años de experiencia".

En ese contexto, la abogada cercana a Wanda fue aún más tajante al cuestionar la actitud de quienes no cumplen con sus obligaciones: “A mí se me caería la cara de vergüenza si teniendo plata no los pago. Hay gente que la verdad, a veces, le fijan cuotas alimentarias que no las pueden cumplir, pero pudiendo cumplirlas…chacanas no”.

Por último, Marcovecchio fue más allá del cruce puntual y blanqueó su malestar personal con Rosenfeld: “Yo estoy enojada con ella. De verdad, porque me parece que a esta familia había que aportarle paz. Yo celebré cuando Ana vino al expediente. Pero volvimos a lo mismo, volvimos a la era Payarola, y espero que Ana lo pueda revertir”.

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