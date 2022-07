La reacción de Antonio Laje ante un nuevo piquete: "¡La gente quiere moverse y trabajar!"

Y añadió: "No sé qué país se imaginan Grabois, los piqueteros, planeros... Es inviable tener un país donde nadie trabaje y produzca, no existe, se van a quedar ustedes mismos sin la plata para los planes que quieren sin estar trabajando".

"Va a ser imprescindible que trabajen porque la gente se va a hartar, se va a ir o no va a poder trabajar como esto, por ejemplo. Entonces, en algún momento van a tener que cometer el pecado de trabajar ustedes, porque sino no van a poder cobrar un peso de nada", añadió.

Y remarcó: "Se va a quedar el Estado sin dinero para pagarle los planes y ojo que les va a tocar trabajar a ustedes y se van a desmayar".

"La alteración de prioridades que hay en la Argentina es impresionante, está todo dado vuelta, completo", cerró el periodista indignado.

Antonio Laje sobre el video de la beneficiaria del planes sociales: "Es dinero de nuestro laburo"

"Un Estado lógico, tiene que llamar a esta persona y no cobrar más el plan. Salir a insultar a la gente que te paga y hacer de esto un mérito, como Estado no tenés que permitirlo. Pero como es un Gobierno que sí insta a no hacer nada y a cobrar planes, esto es parte", indicó Antonio Laje en Buenos días América al ver el video viral de Mariana Alfonzo, beneficiaria de planes sociales.

"Nadie controla nada porque lo único que hay es una caja política para comprar votos. No hay ningún estudio sobre los planes, es todo mentira lo que dice el Gobierno. Es insostenible un país de esta manera, no hay forma que una sociedad pueda salir adelante", añadió.

"Todos pagamos impuestos para sostenerte. El Estado los tiene que capacitar y generar puestos de trabajos. El negocio que han hecho con los planes sociales estos gobernantes no tienen perdón de Dios", indicó el periodista.

"¿Cómo le explicas a los hijos de esta señora que tienen que trabajar y estudiar? Es un ejemplo nefasto. Este dinero no es de Alberto Fernández o Cristina, es dinero nuestro, que pagamos de nuestro laburo, y mucha gente cobra menos que esta persona y toma dos colectivos para llegar a laburar", precisó Antonio Laje.

Y remarcó: "No hay país viable así. Esta persona se burla de todos nosotros que laburamos, es terrible el mensaje, pero no es la única, hay muchos que no salen en las redes. Total es la nuestra, nuestra plata".