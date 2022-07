La reacción de Camila Homs cuando le preguntaron por el inicio del romance de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Embed

Homs recordó que aún está en negociaciones para alcanzar un acuerdo con su ex. "No pudimos llegar a un acuerdo, pero está todo bien. Yo reclamo lo que me corresponde", detalló.

Sobre los viajes de Rodrigo, que se habría interpuesto en las visitas del jugador a sus hijos, la modelo expresó: "Cada uno prioriza sus cosas. Yo tengo en claro cuáles son sus prioridades, pero bueno yo no soy quién para meterme en los tiempos de nadie".

Por último, respecto a su situación sentimental, la modelo no dio demasiadas precisiones. "Esto súper bien", sentenció.

El fogoso comentario Rodrigo de Paul para Tini Stoessel

Tini Stoessel deslumbró a todos con sensual look en los MTV MIAW 2022. En su cuenta de Instagram, la cantante mostró su impactante outfit y le llovieron piropos.

Aunque, sin dudas, el que más se destacó fue el que le dejó su novio, Rodrigo de Paul.

El jugador no pudo dejar de elogiar la sensualidad de su pareja.

"¿De verdad?", escribió Rodrigo y puso una carita babeando, dejando en claro que quedó así después de ver el look de la estrella del pop.

Sofía Reyes, Danna Paola, Becky G, entre otras famosas, desfilaron por la alfombra roja de los MTV MIAW 2022.