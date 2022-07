La fuerte crítica de Camila Homs a la mujeres de los jugadores de la Selección

“Primero sentí decepción y angustia, pero pasé por todas las etapas del duelo”, dijo a la revista Caras al hablar de la separación y luego agregó: “Hasta hace poco podía pensar en una reconciliación, pero ahora ya no”.

Entonces, sobre cómo se portaron las mujeres de otros jugadores de la Selección, ya que las conocía mucho y compartió varias salidas con ellas. “Por ejemplo, con Antonela Roccuzzo siempre tuvimos buena onda. Ella es súper perfil bajo, siempre macanuda. Me trató re bien y es una más de todas. Podría creerse mil porque es la mujer del número uno, Leo Messi, pero su esencia es súper natural”, reconoció la modelo.

Pero, sobre las demás dijo: “Con lo que me pasó, obvio que todas optan por no meterse porque es un tema re delicado. Siento que me apoyan porque tengo muy buena onda con Anto y con muchas otra, pero lejos de mí estaría ofenderme si veo que también tienen buena onda con la nueva pareja de mi ex”.

La escandalosa separación de Camila Homs y Rodrigo de Paul, que por estas semanas acapara gran parte de la atención de los programas dedicados al mundo de la farándula por la supuesta infidelidad por parte del futbolista que de hecho ya blanqueó absolutamente su romance con Tini Stoessel, le valió a la modelo su primera portada en la revista Caras donde entre otras cosas aseguró "Sentí decepción, pero ya solté", definiéndose como una mujer fiel, conservadora, y por sobre todo, libre.

Así, desde Socios del espectáculo repasaron este miércoles algunos pasajes de las declaraciones de la modelo en la revista donde elegantemente le pega duro y parejo al padre de sus hijos, Francesca y Bautista. “Soy extremadamente celosa y lo que es mío, es mío y ni lo mires. Soy posesiva mal. Con lo mío no se metan, defiendo mis cosas”, disparó Camila Homs según leyeron en el ciclo del Trece.

Además en otro pasaje de la charla, aunque sin nombrarlo, la modelo siguió pegándole a Rodrigo de Paul al reconocer “Soy recontra conservadora. Apuesto mucho a la familia, siempre fui muy fiel”. Y remató con tremendo dardo: “Para ser infiel digo ‘sorry’, prefiero que no estemos más juntos. Hago la mía. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido, ‘chau, mi amor’”.

Y como si esto fuese poco, cuando admitió su nueva relación con el empresario Charly Benvenuto, Homs reveló qué debe que tener un hombre para conquistarla, deslizando un tiro por elevación a su ex: “Hoy busco que sea caballero, que me haga sentir libre, compañero, que me de amor, me haga sentir bien y me haga sentir que soy la mujer más linda del mundo”. Y ante la consulta de si antes tenía todo eso, Camila sentenció filosísima “Sí, lo tuve pero últimamente no lo tenía con tanta frecuencia”. A buen entendedor...