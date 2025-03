La reacción de Carmen Barbieri al enterarse del primer encuentro entre Fede Bal y Fátima Florez

“¿Sabés cómo arrancó? Estaban después del Martín Fierro Latino, viste, quedás como medio arriba. ¿Qué hacemos? Porque no te querés ir a dormir. Estás en Miami, después de una fiesta semejante. Vamos a bailar. Y ella se iba a ir a dormir”, relató de entrada la panelista.

“Se iba a ir a dormir con Polino y conmigo. Porque estábamos en el mismo hotel”, recordó entonces Carmen. “Pero Polino, buen consejero, le dice ‘no, vos andá a bailar que estás sola’, le dijo”, continuó Martino y sumó: “Esto fue así, ella fue a bailar y ¿sabes dónde fueron? Al Hotel Faena, Miami”.

Y mientras Barbieri aclaró que tanto ella como Fátima estaban alojadas en el mismo hotel, remarcó que su hijo había alquilado un departamento para quedarse unos días. Fue allí que Majo, aseguró que esa noche se produjo el flechazo: “Y bueno, hotel o departamento, una de esas dos locaciones, fue la noche donde arrancó todo”.

En tanto, sobre las posteriores visitas de Fede al departamento de la ex de Milei, Martino agregó picante: “Los vecinos de Palermo lo que dicen, porque ella vive en Palermo. Y dicen que a Fede se lo vio salir muchas veces, entrar y salir en ese edificio. Y no solo eso, sino los ruidos”.

Y detalló pícara: “Parece que Fede, perdón, Carmen, tapate los oídos, toca la batería, digámosle así para que quede más fino”, mientras que Federico Seeber se sumó al pedido de su compañera a Barbieri al deslizar “no escuches esto”. “Fede Bal tocó la batería con Fátima Florez, pero con unos ruidos tremendos que los vecinos, que lo escucharon, cuentan que son tremendos. Pero bueno, Fede es sexual. Perdón que te lo diga así”, insistió la periodista.

“Lo que me dicen los que conocen ambas partes de la pareja es que son los dos muy fogosos. Que son los dos muy pasionales. Y que todo arrancó, y que hay mucha piel, y que todo arrancó de esta parte sexual. Que se dan con todo”, siguió detallando Majo de acuerdo a los comentarios de los vecinos de la imitadora.

Y por último, fundamentó sus dichos asegurando que "en el edificio de Fátima hay muchos vecinos que escuchan los gritos, o sea, nada, hacen mucho ruido. Los vecinos son testigos de todo el fuego que hay entre ambos y la están pasando bien”.

Fede Bal Fátima Florez.png

Se filtró la foto del primer encuentro de Fede Bal con Fátima Florez en medio de los rumores de romance

Hace apenas unas horas explotó el rumor del impensado romance entre Fede Bal y Fátima Florez. Fue Matías Vázquez, desde Puro Show (El Trece), quien detalló que sus apasionados encuentros habrían comenzado en Miami y habrían continuado en Buenos Aires.

"Ellos se juntaron a cenar con un grupo de gente y se fueron a bailar. Pasaron la noche juntos, siguieron por chat y ya hubo reencuentro acá en Argentina hace sólo dos noches", afirmó el periodista.

Carmen Barbieri, Marcelo Polino y Fátima Florez.jpg

Claro que a pesar de que la humorista prefirió jugar al misterio al confesarle en exclusiva PrimiciasYa que está "feliz" viviendo su "soltería", mientras que el actor voló -en el más estricto de los silencios- a Londres para cumplir con las grabaciones de Por el mundo, lo cierto es que apareció la imagen del primer encuentro de Fátima y Fede donde habría ocurrido el flechazo.

En tanto, Majo Martino reveló que el actor y la imitadora coincidieron en la entrega de los premios Martín Fierro Latinos en Miami en noviembre pasado, y luego de la gala fueron a cenar junto a un grupo de famosos. Y como Carmen Barbieri estuvo presente en el evento, como así también Marcelo Polino, fue la propia madre de Fede quien los habría alentado a que pasaran la noche juntos.

"Fátima me dijo que tenía ganas de ir a bailar pero que no tenía con quién, entonces le dije que fuera con Fede. Igual, mi hijo no me cuenta nada a mi", confesó así recientemente la conductora de Mañanísima confirmando de esta manera cómo y cuándo habría comenzado el apasionado romance de su hijo con la exnovia de Javier Milei.