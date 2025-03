Trascendieron detalles del apasionado romance de Fátima Florez y Fede Bal: las pruebas

"Los encuentros son tan pasionales que se quejaron los vecinos. Hay tres fuentes que lo confirman. No sé si el amor es más fuerte pero la piel sí es más fuerte acá", añadieron.

"Fátima y Fede se juntaron a cenar y bailar en Miami. Pasaron la noche juntos. Siguieron por chat. Ya hubo reencuentro acá en Argentina hace sólo dos noches", siguió el periodista Matías Vázquez.

El hijo de Carmen Barbieri se separó de la bailarina Flor Díaz en noviembre del año pasado. Por su parte, la última relación pública de Florez fue con el presidente Javier Milei, de quien se distanció en abril del 2024.

Fátima Florez rompió el silencio y dio su versión sobre el escándalo en Córdoba

Días atrás, Fátima Florez protagonizó un escandaloso episodio en la autopista de Córdoba cuando el auto en el que viajaba fue detenido por un control de alcoholemia y el chofer finalmente dio positivo.

En medio de la polémica por las versiones que trascendieron donde aseguraban que la actriz se habría negado a la retención del auto furiosa, Fátima se comunicó con A la Tarde (América) y aclaró lo que ocurrió.

"Creo que se armó un revuelo de algo que no fue. Como saben que estoy trabajando mucho y a veces se me olvida comer porque estoy a full. Me fui hasta Córdoba a buscar un instrumento y cuando volvíamos, nos paró la policía. Yo venía de acompañante y a la persona que conducía le dio 0,75, que obviamente no está permitido”, relató.

En cuanto al estado del conductor, aseguró: “Yo desconocía que él había tomado. Imagínate no me voy a subir a un auto si la persona no está en condiciones, no voy a poner en riesgo mi vida. Nos paran, le sale este tema y de ahí estuvimos como dos o tres horas. Hacía frío, estaba muy cansada, sin comer y de pronto me bajó la presión".

Por otro lado, negó un maltrato hacia los policías y haberse tirado al costado de la ruta. "Los policías estaban haciendo su trabajo y yo respeto eso, somos todos laburantes y cada uno en lo suyo", sostuvo.

Y aclaró: "Llamaron a la ambulancia porque me vieron pálida. Se habrán asustado, me desvanecí porque me bajó mucho la presión. Las piernas se me aflojaron y estaban los autos pasando por al lado. No daba más”.