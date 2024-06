La reacción de Catalina Gorostidi luego de que Fernanda Iglesias asegurara que se le insinuó a su ex

fernanda iglesias_tuit.jpg

Inmediatamente, una usuaria de X le contestó a Iglesias: "Si el cuento termina en que él le cortó el rostro, del otro lado de la cucaracha está tu ex marido".

Ahí, la comunicadora confirmó que su ex, el productor de A la Barbarossa (Telefe) se lo había contado: "Por eso, él".

No mucho tiempo después, Gorostidi, al verse involucrada en el chisme, negó la información de la panelista. "Estás equivocada. Pero bueno, te respeto", sostuvo.

El excluyente y firme pedido de Catalina a Furia en Gran Hermano: "No estoy ahí pero..."

Catalina Gorostidi dejó un mensaje grabado para los participantes de Gran Hermano 2023, Telefe, y le habló en especial a Juliana Furia Scaglione, a quien le hizo un pedido especial.

La ex participante del reality les habló a cada uno de sus ex compañeros y dejó para el final su mensaje directo a Furia, con quien logró tener una gran amistad y luego pasaron por varios cortocircuitos.

“Hola, caracoles de mi vida, porque la verdad que no puedo creer que haya tantos caracoles todavía adentro de esa casa. Les quiero decir, Emma, te estoy esperando para que me hagas las tres ondas de mier… por tres puchos", comenzó Cata su mensaje.

"Les quiero decir a los Bros (el grupo de Bautista, el Chino y Nico) que dejen de ganarse todo lo que hay en esa casa. Son mis caracoles, pero ellos saben que son mis caracoles favoritos”, continuó la médica pediatra.

Y remarcó sincera: “Virginia (Demo), te adoro. Me pareces cada día más divertida y me encantaría verte en la final. Y bueno, Flor (Regidor), Darío (Martínez Corti), perdón, pero no los extraño nada, no les voy a mentir tampoco. Me parece que los originales deberían llegar a la final. Así que, besitos”.

Para el final, llegó el fuerte y sincero comentario de Cata para Juliana: “Y Furia… Furia, creo que no estoy ahí para decírtelo, pero estoy acá para mandarte este saludo y decirte que bajes 20 pueblos. Como dice Santi (del Moro), 10 está bien, 20, bájalos. Les mando un beso a todos y que gane el mejor”. "Dale, te amo", contestó la tatuada tras ver el video.