Eliana Guercio no se dio cuenta y se peleó con una cuenta falsa de Catalina Gorostidi: "Vergüenza ajena"

En la publicación, el fandom de Gorostidi hacía mención al cachetazo que le dio la exvedette a Marcelo Polino años atrás en Intrusos (América TV):"Ahora se entiende por qué defiende tanto a Furia, son violentas las dos por igual".

Inmediatamente, Guercio le respondió con todo, pero no se dio cuenta de que se trataba de una cuenta falsa. "Ay Cata, Cata. Lo más importante del hecho, es que los dos tuvimos la grandeza de disculparnos mutuamente, perdonarnos y abrazarnos. Decirnos que nos queremos, volver a trabajar juntos, etc. No estás a la altura de ninguno de los dos. Dame mil Furias", escribió.

Más tarde, apareció la verdadera Catalina y lanzó contra Eliana: "Me das vergüenza. Averigüé si de verdad este Twitter era tuyo porque me parece patético. Y efectivamente sos vos. Qué vergüenza todo lo que decís. Besito a tus 29.000 seguidores".

"Cata, me enseñaron que si vas a pelear… siempre hay que pelearse hacia arriba, nunca para abajo. Te felicito, vas bien. Buena vida", le contestó la mujer de Chiquito Romero.

A lo que respondió Gorostidi:"Sos una maleducada. Nunca te hice nada para que apruebes las agresiones de los hates hacia mí. Y este es mi Twitter... no el otro, ridícula".

Por último, antes de bloquear a la ex Gran Hermano, Guercio le escribió: "Cata, yo no apruebo ni desapruebo nada. No necesito agredir. Si te molesta que esté de acuerdo en que Furia cuando salga vea que a pesar de estar fuera de juego seguís desparramando odio en la vida real, no sería yo la que tiene el problema. Que estés bien, linda".

Sol Pérez habló de su fuerte pelea con Eliana Guercio en Gran Hermano y explicó por qué lloró

Sol Pérez y Eliana Guercio mantuvieron un duro cruce al aire que incluyó llanto en el Debate de Gran Hermano, Telefe. En una charla con LAM, América TV, Sol se refirió a los motivos que la llevaron a mostrarse con mucha angustia tras la discusión con su compañera.

"Yo estoy muy segura de cómo soy con mis compañeras. Hace más de tres años que trabajo en Telefe y me llevo muy bien con todo el mundo”, dijo. Es un lugar que amo con todo mi corazón y no tengo más nada para decir”, dijo la esposa de Guido Mazzoni.

"Para mí es un debate de televisión y queda en el debate", explicó sobre lo sucedido con Guercio. En cuanto a lo que le dijo Eliana que era "de cuarta" lo que hacía, Pérez se defendió: “Cada uno tiene su opinión, está bien, es respetable. No me importa. La verdad que quiero como quitarle un poco de peso a la situación".

"Es un trabajo que yo quiero disfrutar, es un programa hermoso, que amo hacer y que le pongo todo. Entonces quiero disfrutarlo, te juro que lo quiero disfrutar. Cada uno va por la vereda que quiere en la vida", continuó la panelista.

Sobre los audios que mencionó la esposa de Chiquito Romero mostrando su teléfono celular, Sol Pérez comentó: "No quiero decir absolutamente nada. Para mí es un trabajo de televisión, es un debate, y siempre que sea con respeto no pasa nada. Tampoco uno tiene la verdad absoluta. A veces uno se confunde, se equivoca, y no tengo nada para decir de verdad con respecto a ella ni a nadie”.

Sobre el final, Sol comentó por qué se quebró tras esa tensa discusión: “Lloré porque estaba sensible de verdad. No pasa nada, yo tengo que aprender a no ser tan sentimental. No tengo problema con nadie, saludo a todo el mundo. Intento no herir a nadie y si así lo hago, pido disculpas siempre y no va a haber una vez que no lo haga porque me parece que así se sigue trabajando y no tengo ningún problema con nadie”.