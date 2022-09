La reacción del papá de El Noba al conocer a su supuesto nieto

Sin embargo, cuando se enteró la familia del cantante no lo tomó a mal, sino todo lo contrario. Daniel, el papá de El Noba, contó que estaba entusiasmado con la idea de que fuera su nieto y aceptó realizarse los estudios de ADN para sacarse la duda.

“Yo estaba trabajando cuando vino mi esposa y me dice: ‘Tengo una bomba para vos, apareció un hijo de Lautaro’. Me puse contento, mucha felicidad”, reveló en A la tarde, América.

El Noba

Pero, sobre el estudio pidió: “Yo me presto, lo hago para que no lo toquen a mi hijo. No quiero que lo muevan a Lauti”.

Sobre el encuentro que tuvo con el bebé contó: "Hoy vino a traerme a mi nieto, lo digo así porque es mi nieto. Ya lo sé porque es igual a Lauti. Lo besé todo, porque es igual a él. Es un regalo que me mandó mi hijito desde el cielo”.

“Yo ya sé que es mi nieto y voy a estar orgulloso. Lo voy a tener conmigo y lo voy a llevar para todas partes. Va a ser mi Lauti. Le reclamé a la mamá porque no le puso Lautaro", reveló.

Además, hizo una queja al entorno del cantante: “Desde que lo dejamos en el cementerio, nadie se acercó a mí. Ni el representante ni nadie de la familia”.

Habló la supuesta madre del hijo de El Noba y fue contundente sobre la paternidad del cantante

Luego de que se conozca la noticia de que El Noba sería el padre del bebé de Ailén Díaz, quien reclama realizar un ADN con el músico que murió hace pocos meses, la mujer salió al aire de A la tarde (América TV), y se refirió al momento que está atravesando.

“Estoy segura que él es el padre”, aseguró Ailén en el programa que conduce Karina Mazzocco, y con lujo de detalles relató las fechas que estuvo con El Noba, datos reveladores de sus ralaciones sexuales, y por qué no tiene dudas de su paternidad.

Incluso, relató que tomó la pastilla del día después, luego de haber estado con "Lauti", como ella llama al músico, pero según su relato ya estaba embarazada y la pastilla "no le hizo efecto".

Según el relato de Ailén, había dos posibilidades de paternidad, y por eso se demoró en reclamar la paternidad del cantante de cumbia 420. Cuando salió negativo el ADN de la “primer persona”, la respuesta para ella era obvia y no tenía duda que el músico que perdió la vida el 3 de junio pasado era el padre.