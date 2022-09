Vanesa Aranda reveló que recibió una "señal" de su hijo, El Noba

La mamá de El Noba recordó que, hace unos días, le llegó una invitación para ir a una expo de pastelería. Ella no se sentía con fuerzas para ir, pero algo la hizo cambiar de opinión. "Me mandaron un mensaje para participar de una expo de pastelería. Primero dije que no porque no tenía ganas, pero mi hijo me dijo que yo tenía que seguir, que lo tenía que hacer, y así fue", detalló.

Embed

Aranda remarcó que su hijo siempre la alentaba. "Para él, yo era la mejor pastelera. Su sueño era que yo tuviera una pastelería", sentenció la mujer en diálogo con Andino y Ludueña.

Por último, la mamá del referente de la cumbia expresó que El Noba era un joven lleno de virtudes. "Mi hijo fue lo más bueno del mundo. Me siento orgullosa de ser la mamá de quien soy. Y espero que nunca lo olviden", cerró.

image.png

El emprendimiento de Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, que la ayudó a superar el dolor

Este año, Vanesa Aranda tuvo que afrontar el dolor más grande de su vida: la muerte de su hijo, El Noba. El referente de la cumbia 420 falleció después de sufrir un accidente con su moto.

Aranda realiza tortas por encargo, una actividad que la ayudó a salir adelante, en medio del dolor por la muerte de El Noba.

Hace algunas semanas, en su cuenta de Instagram, la mamá del cantante compartió una foto junto a Barby Silenzi.

Aranda realizó una torta, inspirada en la película Encanto, para la hija de la bailarina.

image.png

"Hoy estuve en el cumple de Elena, temática ‘Encantada’", expresó la mamá de El Noba en la descripción de la publicación.