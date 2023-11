La reacción de Estefi Berardi al enterarse del noviazgo de Fede Bal

Este lunes, en su cuenta de Instagram, la panelista de Mañanísima, Estefi Berardi, se refirió al nuevo noviazgo de Fede Bal, a meses de haberse conocido que ella habría tenido un affaire con el actor.

"¿Sabías que estaba de novio o te ha sorprendido? ¿Hablaste con Fede?", le preguntó un seguidor. "Me enteré hoy. Está de novio y feliz. Me dijo que tiene una relación hermosa con Flor", fue la reacción de la ex Combate.

Fede Bal.jpeg

Fede Bal confirmó que está nuevamente en pareja: quién es su nueva conquista

Luego de su polémica separación de Sofia Aldrey, con infidelidades de por medio, este viernes por la noche en LAM (América) confirmaron que Fede Bal está oficialmente pareja con una modelo.

“Fede Bal me está hablando y me pone te quiero contar que estoy de novio, y mi novia es Flor Diaz. Estamos de novios y te lo digo porque no quiero que me vinculen con nada que ver”, informó Pepe Ochoa.

Se trata de una bailarina y coreógrafa del Bailando, con quien Fede estuvo de viaje recientemente en Cancún y a partir de hi comenzaron los rumores que finalmente fueron confirmados.

Por su parte, ella se comunicó por mensaje con la angelita Maite Peñoñori y ella replicó sus palabras al aire. "Me acaba de contestar Flor, se pusieron de acuerdo. Me dice: estamos juntos así que debe ser por eso que nos vieron en Cancún”.