Fede Bal reveló los motivos de su fuerte enojo con Ángel de Brito y por qué no irá a LAM

"Le di los anteojos y le dije “¡mirá qué lindos te quedan! Te los dejo un rato. Un mes te los presto. Él se los quedó para siempre. Él quiere que vaya al programa, pero no está en mis planes ir al programa", explicó Fede. Y ante la sorpresa de todos, Estefi Berardi preguntó "¿Te está extorsionando?", a lo que Bal respondió sin filtro que "Es una extorsión completamente" y se jactó de haberse comprado unos nuevos.

Fede Bal - Ángel de Brito e está extorsionando - captura Mañanísima.jpg

Fue allí cuando Lucas Bertero, otro de los panelistas del programa, remarcó la frase "como no tengo en mis planes ir al programa..." de Federico y le pidió que amplíe sus dichos, mientras Carmen le aconsejó: "Decí por ahora, porque después vas y sos un panqueque".

Pero Fede Bal fue contundente y rotundo al afirmar que su decisión es "para siempre", argumentando que "Cuando hay una maldad ahí atrás, una cosa de buscar...", refiriéndose a algunos comentarios del conductor de LAM hacia él y hacia su madre que calificó de "muy feas" que hicieron que decidiese tomar una distancia total.

"Yo no genero enojos, porque para que uno esté enojado tiene que tener un vínculo. Y no mando cartas documentos. Pero no", concluyó Bal dando por terminado el tema.

Embed

Los costosos lentes de sol que le regaló Fede Bal a Ángel de Brito en el after de los premios Martín Fierro 2023

Allá por el mes de julio Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) detalles de lo que fue el after party de los premios de Martín Fierro 2023. "Fue intenso", adelantó el conductor antes de relatar los pormenores de la fiesta.

"Estaba Fede Bal, me ofreció algo laboral. Mirá qué lindos lentes me regaló Fede", dijo mostrando el accesorio a cámara. "¡Balenciaga!", comentó Yanina Latorre sobre la lujosa marca de los anteojos de sol.

Con los lentes puestos, de Brito contó: "Me dijo: 'los compré en la calle más cara de Zurich. Me lo dijo cinco veces". "Son carísimos esos anteojos, hacelos guita, dáselos a More Rial", ironizó la rubia.

Embed

"¿Estos los pagó Carmen (Barbieri) o Fede?", se preguntó el conductor. "Y para mí Carmen, esos deben salir 800 euros, 700 euros", contestó la panelista. "Me dijo el precio, pero no te lo voy a decir", le respondió Ángel.

Según contó el periodista, al after fueron los ex Gran Hermano, incluso algunos que no participaron de la ceremonia, como Alexis 'El Conejo' Quiroga, Thiago Medina y Romina Uhrig. También estuvo Wanda Nara "que se bailó todo" y su marido Mauro Icardi, quien se quedó sentado toda la noche, entre otros invitados.