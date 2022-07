La reacción de Iván Noble y su novia Martina ante los rumores que vincularon a ella con Ricky Diotto

callejon diotto.jpg

Y agregaron: "Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta decisión es la mejor para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual. Continuaremos juntos, como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos".

En este sentido, el martes en el programa Socios del espectáculo, Karina Iavícoli sorprendió a todos al contar que Ricky Diotto habría iniciado un coqueteo con Martina, la pareja del cantante Iván Noble: "Se llama Martina, es de Tandil, vive en capital, tiene un showroom y es la pareja de Iván Nobel", detalló la panelista.

La reacción de Iván Noble y su novia Martina ante el rumor

Estefanía Berardi contó en LAM que la propia Martina se contactó con ella a raíz de los dichos de Iavícoli y se mostró sorprendida por la información. Envió después un audio con el músico al lado en donde ambos desmienten ese rumor de manera contundente.

“De repente estoy en una reunión de trabajo y me empiezan a llegar mensajes y llamadas de que una mina en la tele que no sé quién es dice que yo me escribo con el ex de Fernanda Callejón”, dijo Martina.

Y aclaró: “Es un tipo que yo no solo no me escribo, sino que no sé ni el nombre. O sea, apenas conozco a Fernanda Callejón de nombre. Lo tengo a Iván acá, cag….. de risa, y es que hace seis años que estamos juntos, yo laburo en una empresa, no me interesa todo este mundo”.

Después fue el turno de Iván Noble, quien estaba al lado de ella y se tomó el tema con humor: “Me estoy riendo acá con Martina y ella se angustia porque no es de este medio, no entiende estas cosas ni le interesan. Estamos acá de vacaciones y buscamos en Instagram a ver quién era. Me parece que no es su tipo. A lo mejor si era De Paul, ahí si”.