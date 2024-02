La reacción de la nueva novia de L-Gante tras los picantes dichos de Tamara Báez sobre ella

Y sumó: “Yo tengo que seguir trabajando, seguir viendo a mi hija, seguir viendo a Tamara, así que no me cambia nada, son un par de comentarios bol…”, al tiempo que dejó en claro que con Candela recién se están "conociendo un poquito" y reveló que se conocieron en el rodaje de uno de sus videoclips.

LGante y Candela Arizaga - captura LAM.jpg

Claro que el notero de Ángel de Brito invitó a la modelo a sumarse a la entrevista, quien coincidió con Elián Valenzuela en que se conocieron “primero en las redes y después en un videoclip”. Además, recalcó que "le gustó cómo es". “Es muy buena persona, muy compañero. Nos estamos conociendo”, apuntó.

Por último, ante la consulta sobre los dichos de Tamara sobre ella tratándola de una más, le recordó el periodista, Arizaga fue políticamente correcta y le respondió con altura. “Yo sé lo que soy así que me quedo tranquila con eso. No la conozco, pero la respeto mucho porque es la mamá de Jamaica”, declaró sonriente Candela, así como reveló que hace pocos días conoció a Jamaica. “Es hermosa”, concluyó.

Tamara Báez aniquiló a L-Gante y mostró un chat privado y revelador

Luego de que L-Gante se mostrara en el programa Noche al Dente, América Tv, acompañado por su nueva novia, Candela Arizaga, Tamara Báez publicó una discusión vía chat de WhatsApp que tuvo con el cantante.

"Mirá lo que me escribís vos. No razonas ni dos oraciones", le decía él. A lo que ella le contestó fuerte: "Me da mucha bronca, que quieras llevártela a vivir con vos ahora, cuando no mandas mensaje por días sin saber de ella. Forro que sos".

"Quéres que viva conmigo un tiempo así se te bajan los humos y despejas un tiempo. Y vas a Capital a que te apoyen la rata un rato, contestame, bolu..", le consultaba el cantante de cumbia 420 a su ex sobre su hija Jamaica.

Tamara Baez L-Gante

Al mostrar esta conversación, Tamara Báez compartió una fuerte reflexión: “A él sólo le molesta que me apoyen la rata. Si tenés novia y estás tomando mate con mi termo, te hagas el canchero conmigo. No me quiero enojar. El único dolor que puedo tener yo es la poca atención y demostración que le da a mi hija que la crio yo todos los días desde que nació”, precisó la influencer.

Y agregó picante: “Corta. Ya lo vi con miles de mujeres, ni una me afecta. Eso no me causa dolor, cuando una es mamá ya se fija en otras cosas. Lo material no llena a las criaturas. No me jodan porque yo sí exploto y puedo contar mucho. Y tus amigas, ¿qué onda? Que me dejen vacilar tranquila en el baile, che. ¿Todo te tienen que contar?”.