Filtran la millonaria cifra que cobraba Lizy Tagliani en Radio Pop tras su sorpresiva desvinculación

La conductora de Arriba bebé contó que no preguntó los motivos de la decisión de su desvinculación: "No hay cosas caras: hay cosas que uno puede o no puede pagar. No pedí explicaciones".

En ese sentido, tras escuchar el relato de Lizy Tagliani sobre su inesperada salida de la radio, Matías Vázquez comentó desde el piso del ciclo de El Trece el monto que percibiría la conductora por ese trabajo.

“Lizy Tagliani está hoy facturando en esa radio aproximadamente 15 millones de pesos todos los meses. Es una guita importante en un programa de radio para estos tiempos”, aseguró al aire.

A lo que Angie Balbiani remarcó otra razón que podría haber derivado en las salidas de Vernaci y Tagliani de la radio: "Para un programa puede ser, para Lizy Tagliani no. De acá a la China, por lo que dice la Negra Vernaci que etá todo bien con los directvios de la radio, se cayó la pauta, es tan sencillo como eso".

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El comunicado de Radio Pop sobre las polémicass desvinlaciones de Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani

Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani, fueron avisadas que no seguirán en Pop Radio y la noticia generó una gran sorpresa en los medios y oyentes, siendo dos de sus figuras más representativas.

En este contexto, desde el Grupo Indalo comunicaron en un escrito los motivos de la salida de las conductoras, agradeciendo los años de trabajo.

"Con profundo agradecimiento, informamos que Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci, conductoras de la mañana de la Pop 101.5, concluyen su ciclo en la emisora", comenzó el comunicado.

Y se destacó: "Sus talentos y personalidades únicas, dejan una huella imborrable en la radio y en nuestros oyentes. A lo largo de estos años, compartimos momentos significativos, tanto profesionales como personales, que construyeron un vínculo cercano y afectuoso, haciéndonos crecer y aprender".

"Hoy hemos tomado esta decisión convencidos de que representa lo más adecuado para cada una de las partes. Celebramos esta gran etapa cumplida y mantenemos abiertas las puertas a futuros proyectos", se fundamentó sobre la desvinculación de las conductoras.

Y cerraron deseándoles lo mejor para lo que viene en sus carreras: "Siempre estaremos agradecidos por la entrega y el aporte de Lizy y de la querida Negra. El camino que hemos recorrido juntos quedará en la historia de La Pop. Con el mayor respeto y estima, les deseamos muchos éxitos en sus próximos desafíos".