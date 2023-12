La reacción de Marina Calabró tras el fuerte reclamo que le hizo Iliana en PH, Podemos Hablar 

Al momento de la fuente de los deseos, Iliana fue contundente sobre qué le gustaría recuperar. “Quiero recuperar a mi familia alrededor de la mesa, todos juntos los que estamos”, sostuvo con la voz quebrada.

"Voy a hacer público esto porque la verdad no sé de qué manera... yo amo profundamente a mi hermana (Marina) y necesito más presencia de ella, y siento como que está esquiva a nosotros, a la familia, ya desde que papá se fue", indicó en referencia a la muerte del reconocido Juan Carlos Calabró.

Con angustia, Iliana agregó: "Estoy feliz por este momento profesional que tiene y siento que tiene que tomar conciencia que hay una familia que la necesita en presencia y que, más allá que yo siempre trato de poner el cuerpo para un montón de cosas, uno a esta altura de la vida necesita estar acompañada por esa que es la par", señaló en referencia a la periodista.

"He hecho un montón de esfuerzo por acercarla y cuesta mucho. El programa sé que lo va a ver. Lo hago público porque ya no sé de qué manera lograr que se acerque a nosotras, a mi mamá, a mí, a la familia. Yo ya no sé de qué manera entrarle y sé que esto lo va a ver", profundizó Iliana

Por su parte, Marina, que estaba en la fiesta de casamiento de Baby Etchecopar y Silvia Cupeiro, se hizo eco de las declaraciones de su hermana en el programa de Andy Kusnetzoff y sorprendió su respuesta. "No voy a hablar públicamente de asuntos familiares. Beso grande", le dijo la panelista a PrimiciasYa.

Marina Calabró contó por qué rechazó el ofrecimiento para ser la vocera de Javier Milei

El presidente electo Javier Milei va conformando cómo será el gabinete que lo acompañe a partir de su asunción de gobierno el 10 de diciembre. Y un nombre comenzó a dar que hablar muchísimo: Marina Calabró fue una de las convocadas.

Maite Peñoñori, a través de la red social X, arrojó la bomba sobre el cargo que le ofrecieron a la conductora de La Nación+, como portavoz de la presidencia de Milei, sucediendo a Gabriela Cerrutti, quien fue designada en 2021 por Alberto Fernández.

“Milei le ofreció a Marina Calabró ser su vocera presidencial. ¿Aceptará?”, lanzó la periodista, quien hoy es una de las “angelitas” de LAM.

Y luego se conoció que la respuesta fue negativa. “Tengo una mala noticia, Lanata me va a tener que seguir aguantando. Esta es mi vida, soy periodista y acá me van a encontrar”, se sinceró Marina en diálogo con Poco Correctos, el programa emitido por El Trece.

A continuación, hizo un paréntesis para enviarle un cálido mensaje a Joaquín Álvarez, uno de los conductores. “Un beso al Pollo. Me dejó un mensaje tan lindo en un momento tan feo, eso habla de la calidad humana que tiene”.