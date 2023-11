Javier Milei le propuso a Marina Calabró ser vocera presidencial: su tajante respuesta

"Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de Milei", confirmó hoy hace pocas horas el periodista Ángel de Brito, amigo de Marina y conductor de LAM.

Aparentemente, después de su paso por el panel de LAM en América Tv, Marina Calabró se reunió con Javier Milei, le agradeció la propuesta y rechazó el ofrecimiento.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fangeldebritook%2Fstatus%2F1726963405515554998%3Fs%3D46&t=Ddouk7AtIF9EnxLognXdxA&partner=&hide_thread=false Marina Calabro rechazo la propuesta de ser vocera presidencial de #Milei



Ayer, se reunió post #LAM para agradecer y rechazar la propuesta pic.twitter.com/n0jebZIqTM — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 21, 2023

Marina Calabró habló de su separación y reveló los motivos

Luego de confirmar su separación de Martín Albrecht tras 10 años de amor, Marina Calabró habló de la ruptura que se dio a conocer en las últimas horas, pero que ya lleva casi cinco meses.

“Veníamos charlando mucho porque los dos sentíamos cierta desconexión y cierta distancia. Y a los dos nos empezó a pasar esto de sentir que adoramos al otro, pero que había algunas cosas que como pareja empezaban a no estar”, dijo la columnista en una nota con Teleshow.

Además, Marina dejó en claro que todo se dio en buenos términos: “Fue todo muy charlado, tomándonos mucho tiempo. Y fue muy armónico porque nos adoramos y eso no cambia. Yo lo siento familia y me siento familia. Sé que cuento con él y él sabe que cuenta conmigo. No hubo enojos”.

“Él es una persona que tiene un equilibrio y una paz interior que nunca vi. Así que no hubo discusiones, no hubo tonos elevados. Lo que hubo fue una decisión de dos personas adultas, después de sentarse a charlar largamente, de pasar a otra etapa de la relación. Y de tenernos el uno al otro, pero desde otro lugar. Esta es la verdad. Estoy segura de que, si le preguntaran a Martín, diría las mismas palabras. Pero no porque nos hayamos puesto de acuerdo, sino porque es así”, indicó.