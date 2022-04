La respuesta de Nancy Pazos ante las versiones de pelea con Denise Dumas: "No tenemos temas en común..."

denise dumas en flor de equipo.png Denise Dumas actualmente a cargo de Flor de equipo, hasta que desembarque Georgina Barbarossa con 'A la Barbarossa', donde comparte trabajo con Nancy Pazos.

Así, sobre su supuesto enfrentamiento con la modelo Pazos detalló y aclaró "Ahora empieza el programa este (de transición) que primero iban a ser 2 semanas, pasaron a ser 3 y ahora creo que va a ser un mes porque en realidad se atrasa la salida de Georgina (Barbarossa), según lo que tenemos entendido, y me empiezan a hinchar con que yo no iba a estar en el programa porque no quería que conduzca ella. Pero es todo un invento". Es por eso que ante ese falso rumor instalado, Nancy levantó el teléfono, la llamó a Danise y le dijo "te quiero decir que nada que ver lo que está pasando y le digo yo el lunes voy".

Asimismo, dejó en claro que "Lo que sí había pasado era yo tenía 15 días demás por días extras que había trabajado, y yo había hablado con la producción la posibilidad de tomarme esos días en la transición entre Flor (Peña) y Georgina (Barbarossa), pero no por Denise". Pero como fue tan grande el revuelo que se armó, Nancy Pazos optó por no tomarse las vacaciones pendientes para no seguir alimentando rumores malintencionados.

Nancy Pazos sobre su relación con Denise Dumas

Es así, que tras las declaraciones de la actual conductora de Flor de equipo asegurando que no son amigas pero que trabajan bien, Nancy Pazos coincidió con ella. "Ella sale a decir algo que es lógico. Nosotras no somos amigas. Yo de Flor (Peña) me hice amiga laburando un tiempo largo. Cuando laburamos juntas en el otro programa (de Canal 9) fue un mes y medio o dos, después me fui al Mundial y dejé el programa. Dice algo que es una obviedad", remarcó.

Nancy Pazos en Flor de equipo original.jpg Nancy Pazos forma parte del programa de las mañanas de Telefe desde el minuto uno de Flor de equipo.

Por último, la periodista política se refirió a sus amistades, entre las que no está la ex participante de MasterChef Celebrity: "Yo tengo amigas contadas con las manos en este gremio, y son más del palo periodístico, del palo donde yo me siento fuerte y de mi tema de conversación cotidiano". Y concluyó reconociendo "A ella qué le importa la política, y a mí el espectáculo tampoco me importa mucho. Entonces no tenemos temas en común, pero nos llevamos bárbaro y nos cagamos de la risa".