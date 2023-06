La respuesta de Sabrina Rojas tras los rumores de reconciliación con el Tucu López: "Es mejor..."

"Si yo digo me reconcilié y en dos semanas me separo no puedo estar diciendo me separé. Es mejor guardarse y ver qué pasa", explicó la mendocina sobre su vínculo con el locutor de radio.

Ahí, Dente intervino y opinó sobre las relaciones y las figuras de la televisión. "Yo te voy a decir algo que siempre como televidente pensé: viste que la gente de la tele siempre tiene que ser o novio o no novio, y en la vida hay unos grises. ¿Querés que te cuente los grises que hay?,

"Pero todos tienen grises", acotó Sabrina. "Perdón, lo voy a decir parece que nadie gar...", sostuvo el conductor y actor de comedia musical.

Se viralizó una foto de Sabrina Rojas junto al Tucu López que confirmaría su reconciliación

A un mes y medio de su sorpresiva crisis y separación, Sabrina Rojas y el Tucu López volvieron a mostrarse juntos en público, aunque en una situación privada del ámbito familiar.

Lo cierto es que el locutor estuvo presente en el acto escolar de los hijos de la modelo, al igual que su papá Luciano Castro, donde presenció junto a Sabrina la representación de la Revolución de Mayo.

Y no fue otra que Pochi, la instagramer de Gossipeame, a quien le llegó la indiscreta foto tomada por alguna mamá o papá del colegio y no tardó ni un segundo en compartirla desde sus Instagram Stories, alimentando así la posibilidad de una reconciliación entre ellos, a juzgar por las imágenes donde se los ve juntos y ella acariciándolo a él.

Cabe recordar que a principios de abril trascendió la ruptura por parte de Rojas en la relación de casi dos años con el locutor, tras enterarse de un cierto flirteo del Tucu con una chica en un boliche de Villa Carlos Paz que no dejó pasar, teniendo presente la experiencia vivida con el padre de sus hijos, a quien aseguró haberle perdonado varios deslices.